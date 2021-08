Death Stranding Director’s Cut: Diese Ziele verfolgt Kojima mit dem Launch-Trailer

Aktuell arbeitet Hideo Kojima am Launch-Trailer des "Death Stranding: Director's Cuts". In einem aktuellen Statement sprach die japanische Designer-Legende über die Ziele, die er mit dem Launch-Trailer verfolgt.

Der "Death Stranding: Director's Cut" erscheint im September.

Im kommenden Monat wird bekanntermaßen der „Death Stranding: Director’s Cut“ exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Neben dem Hauptspiel an sich sind diverse Neuerungen wie die Unterstützung der DualSense-Features oder ein besonders knackiger Schwierigkeitsgrad für diejenigen unter euch an Bord, die auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sind. Derzeit arbeitet Hideo Kojima laut eigenen Angaben fieberhaft an der Fertigstellung des Launch-Trailers zum „Death Stranding: Director’s Cut“. Welche Ziele Kojima mit dem besagten Trailer verfolgt, verriet er in einem aktuellen Statement.

Neugier verschiedener Gruppen soll geweckt werden

„Ich habe den Launch-Trailer von Death Stranding Director’s Cut auf der PS5 nach diesen Konzepten erstellt, um die Aufmerksamkeit der folgenden Gruppen zu wecken: Filmfans, die Death Stranding noch nicht kennen. Diejenigen, die Spiele spielen, aber Death Stranding noch nicht gespielt haben. Diejenigen, die angefangen haben, Death Stranding zu spielen, es aber nicht zu Ende gespielt haben“, so Kojima.

Zum Thema: Death Stranding: COVID-19-Pandemie hat den Blick auf das Spiel verändert

Die japanische Designer-Legende führte aus: „Und schließlich diejenigen, die Death Stranding zu Ende gespielt haben, damit sie das Spiel noch mehr mögen. Dies ist das zweite Mal, dass wir das Spiel veröffentlichen, also ist dies ein Trailer, der die einzigartige Atmosphäre, die Welt und die Charaktere des Spiels auf prägnante Weise vermittelt.“

Der „Death Stranding: Director’s Cut“ erscheint am 24. September 2021.

Quelle: DualShockers

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Death Stranding