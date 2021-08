Death Stranding Director’s Cut: Kojima mit Status-Update zum Launch-Trailer

Der "Death Stranding: Director's Cut" erscheint Ende September.

Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fests wurde der Director’s Cut zum ungewöhnlichen Abenteuer „Death Stranding“ exklusiv für die PlayStation 5 angekündigt.

Neben dem bekannten Hauptspiel, das diverse technische Verbesserungen wie die Unterstützung des DualSense-Controllers und eine Darstellung in 4K spendiert bekam, ist auch ein besonders knackiger Schwierigkeitsgrad für alle an Bord, die auf der Suche nach einer spielerischen Herausforderung sind. Lust auf mehr möchte Hideo Kojima laut eigenen Angaben mit dem offiziellen Launch-Trailer zum „Death Stranding: Director’s Cut“ machen.

Der Release erfolgt im September

Mit dem Launch-Trailer verfolgt Kojima demnach das Ziel, Spieler zu ködern, die „Death Stranding“ bisher nicht gespielt haben, und alle anderen zu einem weiteren Durchlauf zu bewegen. Weiter heißt es, dass die Arbeiten am Launch-Trailer des „Death Stranding: Director’s Cuts“ so gut wie abgeschlossen sind.

Zum Thema: Death Stranding: Neuer Trailer enthüllt den Release des PS5-Director’s Cut

„Ich bin fast fertig mit der Bearbeitung des Launch-Trailers zum Death Stranding Director’s Cut. Ich fand keine Zeit, vor dem Schnittgerät zu sitzen. Also war das meiste ein Luftschnitt in meinem Kopf, aber ich habe es geschafft, es in Form zu bringen“, so Kojima. „Danach musste ich das Material von der tatsächlichen PS5 neu aufnehmen und verfeinern und die Kopie und die Credits erneut überprüfen. Ich fürchte mich schon davor, das Gameplay-Material neu zu drehen.“

Der „Death Stranding: Director’s Cut“ erscheint am 24. September 2021.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Death Stranding