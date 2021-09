PS Plus September 2021: „Gratis-Spiele“ für PS4 und PS5 freigeschaltet

"Overcooked! All You Can Eat" ist in diesem Monat dabei.

Sony hat für PS Plus-Abonnenten die „Gratis-Spiele“ für September 2021 freigeschaltet. Somit könnt ihr einmal mehr drei Spiele auf die heimische Konsole laden, ohne einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen.

Bei den PS Plus-Spielen für September 2021 handelt es sich um „Overcooked! All You Can Eat“, „Hitman 2“ und „Predator: Hunting Grounds“. Nachfolgend die Übersicht mit weiteren Detail. Ein Klick auf die Links führt euch direkt in den PlayStation Store.

PS Plus im September 2021

Overcooked! All You Can Eat (PS4 & PS5)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 84

User-Score: 6.2

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Hitman 2 (PS4)

Veröffentlicht im November 2018

Metascore: 82

User-Score: 8.3

Regulärer Peis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Veröffentlicht im April 2020

Metascore: 56

User-Score: 6.1

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Erneut habt ihr etwa einen Monat lang Zeit, um die neuen PS Plus-Spiele in eure Bibliothek zu packen. Danach könnt ihr sie uneingeschränkt spielen, solange ihr ein aktives PS Plus-Mitglied seid.

Enthüllung des PS Plus-Oktober-Angebotes am 29. September 2021

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 5. Oktober 2021

Im kommenden Monat werden die PS Plus-Spiele für September 2021 wieder aus der Instant Games Collection genommen und durch andere Spiele ersetzt. Die Termine lassen sich erneut vorhersagen. Denn Sony setzt auf eine altbewährte Regel, die nur selten umgangen wird. Sollte alles nach Plan verlaufen, dann markiert euch die folgenden Termine für Oktober:

Wie kommt es zu dieser Vorhersage? In der Regel werden PS Plus-Spiele am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Die Ankündigung erfolgt mit wenigen Ausnahmen am Mittwoch der Vorwoche.

PS Plus für 1 Euro

Falls ihr noch kein PlayStation Plus-Mitglied seid, könnt ihr als Neukunde günstig in das Angebot hineinschnuppern. Für nur einen Euro erhaltet ihr einen Monatszugang, der normalerweise 8,99 Euro kosten würde. Zu beachten ist, dass sich die Mitgliedschaft in ein reguläres Abo umwandelt, sofern ihr nicht rechtzeitig kündigt. Hierbei ist zu beachten: Auf den Monat heruntergerechnet ist die Jahresmitgliedschaft deutlich günstiger.

