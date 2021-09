Tales of Arise: Zwei neue Trailer stimmen auf den nahenden Launch ein

Ende der Woche wird das Japano-Rollenspiel "Tales of Arise" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Passend zum nahenden Release bedachte uns Bandai Namco Entertainment mit zwei frischen Trailern, die verschiedene Charaktere in Aktion zeigen.

"Tales of Arise" erscheint im September 2021.

Ende der Woche erscheint mit „Tales of Arise“ der neueste Ableger der langlebigen Rollenspiel-Serie für die Konsolen und den PC.

Zur Einstimmung auf die vor euch liegenden Abenteuer stellten die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment zwei neue Trailer bereit, mit denen auch noch einmal auf die kostenlose Demo hingewiesen wird, die im PlayStation Store auf interessierte Spieler wartet. Darüber hinaus werden im Rahmen der Trailer ausgewählte Charaktere wie Alphen, Shionne, Rinwell und Law in den Mittelpunkt gerückt.

Ein Volk kämpft um seine Freiheit

„Tales of Arise“ wird am kommenden Freitag, den 10. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Die Geschichte des Japano-Rollenspiels verfrachtet euch in ein fernes Sternensystem, in dem die beiden Planeten Rena und Dahna beheimatet sind. Seit mehr als 300 Jahren unterdrückt das Volk der Rena den Planeten Dahna und beutet dessen Ressourcen gnadenlos aus.

Ihr erlebt die Geschichte des Rollenspiels durch die Augen von Alphen, einem maskierten Dahnäer, der für die Befreiung seines Volkes kämpft und Shionne, einem Mädchen aus Rena, das auf der Flucht vor ihren Landsleuten ist. „Tales of Arise führt die DNA des Franchises fort und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe mit dem von Bandai Namco Studios entwickelten Atmospheric Shader, der der Grafik einen neuen Touch verleiht und sie wie handgezeichnet aussehen lässt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Dies erhöht die Immersion der Spielerinnen und Spieler zusammen mit einer lebendigen neuen Welt, in der sie zahlreiche Biome erforschen.“

