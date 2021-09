Firesprite: Zukünftige Projekte werden sich von anderen First-Party-Spielen unterscheiden

Firesprite gehört ab sofort zu den PlayStation Studios.

Hermen Hulst sprach mit GamingIndustry ausführlich über die gestern verkündete Übernahme von Firesprite. Dabei erklärte er, warum sich Sony Interactive Entertainment für das britische Studio entschieden hat und welche Art von Spielen ihr zukünftig erwarten könnt.

Firesprite mag vielleicht nicht zu den prominenten Spieleentwicklern zählen. Trotzdem handelt es sich um ein relevantes Studio mit über 250 Mitarbeitern. Das ist mehr, als das SIE London Studio und Media Molecule – zwei andere PlayStation-Studios – zusammen vorweisen können.

Außerdem wurde Firesprite von ehemaligen Mitarbeitern des 2012 geschlossenen Sony Liverpool Studios gegründet. Hier sind einige Entwickler am Werk, die an älteren PlayStation-Produktionen wie zum Beispiel der „Wipeout“-Reihe beteiligt waren. Es handelt sich also mehr oder weniger um eine Wiedervereinigung.

Die zukünftigen Projekte von Firesprite werden sich deutlich von den Produktionen der anderen PlayStation-Studios unterscheiden. Wie bisher wird das in Liverpool ansässige Entwicklerteam auf experimentielle Spielerfahrungen setzen, bei denen sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Neue Marken mit kreativer Ausrichtung im Fokus

Bestehende Marken sollen nicht aufgegriffen werden. Der PlayStation-Leiter ist überzeugt, dass das Studio inzwischen für eigene Projekte bereit ist. Deshalb werden sie auch nicht bei anderen Studios aushelfen, sondern ausschließlich mit eigenen Spielen beschäftigt sein. Hulst vergleicht Firesprite mit Team Asobi und bezeichnet sie als „flexibles Team“, das stets eine Herausforderung sucht.

Sonys Strategie ist mittlerweile stark auf kostspielige AAA-Produktionen ausgerichtet. Trotzdem spornt Hulst die hauseigenen Studios an, kreative Spiele zu entwickeln: „Ich ermutige die PlayStation Studios zu einer starken und vielfältigen Auswahl an Spielen. Im Idealfall entsprechen sie der Kultur und den Stärken der Teams.“

Vor allem Firesprite soll die Vielfalt des PlayStation-Lineups fördern: „Es stimmt auf jeden Fall, dass Firesprite ein Team ist, das gerne an einer Plattform herumbastelt. Sie lieben es, zu experimentieren, etwas zu nehmen und herumzuspielen.“

Genauere Informationen zu den kommenden Produktionen gibt es noch nicht. Der CEO von Firesprite deutet aber schon einmal an, wo die Reise hingeht: „Es werden wunderschöne, erstaunliche Universen sein, an denen die Spieler noch jahrelang Freude haben werden, aber wir können nicht genau sagen, welche das sind oder welchem Genre sie angehören.“

Quelle: GamesIndustry

