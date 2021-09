Splitgate: Entwickler bestätigen die laufenden Arbeiten an einem Map-Editor

"Splitgate" bekommt einen Map-Editor spendiert.

Mit dem kompetitiven Multiplayer-Shooter „Splitgate“ lieferten die Entwickler von 1047 Games einen der Überraschungshits des Jahres ab.

Nachdem kürzlich die Season 0 an den Start gebracht wurde, sprachen die Macher von 1047 Games ein wenig über die Zukunft von „Splitgate“ und wiesen darauf hin, dass derzeit unter anderem an einem Map-Editor gearbeitet wird. Da zu diesem noch keine konkreten Details genannt wurden, bleibt abzuwarten, welche Features mit dem Map-Editor im Detail einhergehen werden.

In den Sternen steht zudem, wann der Map-Editor im Endeffekt veröffentlicht werden soll. Diesbezüglich ließen sich die Entwickler von 1047 Games zu einem kleinen Seitenhieb in Richtung 343 Industries hinreißen und versprachen, dass der Forge-Modus beziehungsweise der Map-Editor von „Splitgate“ früher erscheinen soll als sein Pendant aus „Halo Infinite“.

Weitere Informationen zum Map-Editor von „Splitgate“ werden zu gegebener Zeit folgen. Der Multiplayer-Shooter aus dem Hause 1047 Games startete Ende des vergangenen Monats in die Season Zero, die mit einer neuen Map oder einem entsprechenden Battle-Pass mit exklusiven Belohnen diverse Inhalte mit sich bringt.

Alle weiteren Details zur ersten Season von „Splitgate“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

Splitgate will have forge mode before Halo Infinite.

(Sorry in advance Halo fans, we love you but we had to)

— Splitgate – Season 0 (@Splitgate) September 15, 2021