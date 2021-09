Toy Soldiers HD: Release der Neuauflage ein weiteres Mal verschoben

"Toy Soldiers HD" verschiebt sich auf Oktober.

Nach einer weiteren Verschiebung sollte „Toy Soldiers HD“ ursprünglich am morgigen Donnerstag, den 30. September 2021 erscheinen.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Entwickler von Accelerate Games darauf hin, dass auch aus diesen Vorhaben nichts wird, da in letzter Minute ein kritischer Fehler in den Ranglisten entdeckt wurde. Dieser muss zunächst behoben werden und führt erwartungsgemäß zu einer weiteren Verschiebung: Dieses Mal auf den 21. Oktober 2021.

Die Stellungnahme der Entwickler im Wortlaut

„Das neue Datum basiert auf einem Problem, bei dem Bestenlisten falsch angezeigt werden, neben einigen kleineren Punkten, die wir in Angriff nehmen wollten. Wir reparieren gerade die Bestenliste. Wir sind absolut sicher, dass der Release am 21. Oktober 2021 erfolgen kann“, führten die Verantwortlichen von Accelerate Games aus.

Zum Thema: Toy Soldiers HD: Neuauflage für die Konsolen und den PC angekündigt

Bei „Toy Soldier HD“ handelt es sich um eine technisch überarbeitete Neuauflage des beliebten Xbox Live Arcade-Titels aus dem Jahr 2010. Zu den gebotenen Verbesserungen, die der Klassiker im Rahmen der Neuveröffentlichung spendiert bekommt, gehören mehr grafische Details, eine höhere Auflösung sowie eine komplett überarbeitete Kameraführung.

„Toy Soldiers HD“ erscheint für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Toy Soldiers HD