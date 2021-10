PS Plus Oktober 2021: „Gratis-Spiel“ für PS5 bereits verfügbar

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was bedeutet, dass die PS Plus-Spiele für Oktober 2021 freigeschaltet werden. Und der neue PS5-Titel kann bereits geladen werden. Es handelt sich um "Hell Let Loose".

PS Plus-Mitglieder können "Hell Let Loose" ohne Zusatzkosten spielen.

Neue PlayStation Plus-Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats zwischen 11 und 12 Uhr freigeschaltet. Doch im Fall des aktuellen PS5-Titels kommt eine Besonderheit hinzu: Der heutige Freischalttag für PS Plus ist gleichzeitig der Veröffentlichungstag des Shooters für Sonys jüngste Konsole. Das führte dazu, dass der Download schon vor der anfangs genannten Zeit gestartet werden kann.

Falls ihr ein PlayStation Plus-Mitglied seid, könnt ihr „Hell Let Loose“ also ab sofort auf die PlayStation 5 laden und mit eurer ersten Spielsession beginnen. Den entsprechenden Download von „Hell Let Lose“ findet ihr im PlayStation Store. Der Link führt euch direkt zum passenden Produkteintrag.

Falls ihr keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft euer Eigen nennt, könnt ihr ebenfalls in den Genuss von „Hell Let Loose“ kommen, müsst dafür aber explizit bezahlen. So kostet der Titel im PlayStation Store 39,99 Euro.

Metascore der PC-Fassung

Doch lohnt der Kauf? Zur PS5-Fassung sind auf Metacritic noch keine Reviews gelistet, sodass vorerst die PC-Tests als Referenz herangezogen werden müssen. Basierend auf 13 Kritiken kommt „Hell Let Loose“ auf einen Metascore von 79.

Gamerant schrieb damals zum Beispiel, dass Spieler, die auf der Suche nach einem schnellen Schusswechsel im Zweiten Weltkrieg sind, mit „Hell Let Loose“ genau den richtigen Titel bekommen. Das Tempo, die Länge und die harten Kampfbedingungen seien darauf ausgelegt, dass sie von den Spielern eine gewisse Teamarbeit abverlangen. Eine Session mit einem engagierten, kommunikativen Team sei eine befriedigende Spielerfahrung, meinen auch andere Reviewer.

PlayStation Plus im Oktober 2021 hat noch mehr zu bieten. So werden neben dem PS5-Spiel zwei PS4-Games freigeschaltet. Die komplette Auflistung der PlayStation Plus-Spiele des laufenden Monats findet ihr in dieser Meldung. Habt ihr sie einmal in eure PSN-Bibliothek gepackt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen. Für den jeweiligen Spielstart wird allerdings eine gültige PS Plus-Mitgliedschaft vorausgesetzt.

Mehr zum Premium-Dienst von Sony ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst. Außerdem könnt ihr euch zu „Hell Let Loose“ einen neuen Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog anschauen, wo die Tastenbelegung und die DualSense-Features in den Fokus rücken.

