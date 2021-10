Eidos Montreal: Wechselt auf eine Vier-Tage-Arbeitswoche

In den letzten Jahren waren regelmäßig Berichte zu mangelhaften Arbeitsbedingungen bei Entwicklerstudios aufgetaucht. Dabei waren namhafte Studios wie BioWare, CD Projekt RED, Rockstar Games und weitere betroffen, wobei vor allem die Crunch-Praktiken hart kritisiert wurden. In der Branche versuchen seitdem mehrere Entwickler bessere Arbeitsbedingungen zu bieten.

Die Zeit besser nutzen

Nun hat Eidos Montreal, das Studio hinter Titeln wie „Deus Ex: Mankind Divided“, „Shadow of the Tomb Raider“ und dem kommenden „Guardians of the Galaxy“, bekanntgegeben, dass man zu einer Vier-Tage-Arbeitswoche wechselt, um die Produktivität und das Wohlergehen der Mitarbeiter zu steigern. Die beiden Studios in Montreal und Sherbrooke werden innerhalb der nächsten Wochen jeden Freitag geschlossen, um den Wechsel auf eine 32-Stunden-Woche zu ermöglichen. Allerdings werden weder die Arbeitsbedingungen noch die Gehälter von den Änderungen betroffen sein.

„Die Idee ist, dass die Arbeitsstunden nicht in vier Tage gequetscht werden, sondern unsere Art Sachen zu erledigen und unsere investierte Zeit zu überdenken, mit dem Ziel besser zu arbeiten“, sagte Studioleiter David Anfossi. Man möchte die Arbeitszeit verringern, jedoch die qualitative Nutzung dieser steigern. Weltweite Pilotprojekte aus Island, Technologieunternehmen und Behörden haben gezeigt, dass die Kreativität sowie die Motivation durch eine viertägige Arbeitswoche gesteigert werden.

Weitere Aussagen seitens Eidos Montreal kann man auf der offiziellen Seite finden. Ob dies auch auf andere Entwickler übergreift, wird sich zeigen müssen.

