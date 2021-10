Play at Home: Die Gratis-Aktion könnte zurückkehren

Während eines Gesprächs gab Sonys Jim Ryan bekannt, dass die Spiele der Play at Home-Initiative von den Spielern mehr als 60 Millionen Mal in Anspruch genommen wurden. Und die Aktion könnte zurückkehren, falls es erneut zu massiven Einschränkungen kommen sollte.

Die Gratis-Aktion könnte bei einem erneuten Lockdown zurückkehren.

In den vergangenen eineinhalb Jahren hatte die COVID-19-Pandemie die Welt fest im Griff. Lockdowns wurden verhängt und über einen langen Zeitraum hinweg mussten viele Menschen in ihren Wohnungen und Häusern verharren.

Nahezu zeitgleich startete Sony die Play at Home-Initiative, die den PlayStation-Spielern als kleine Aufmunterung kostenlose Games bescherte. Und das Angebot wurde reichlich angenommen. Wie Sonys Jim Ryan in einem Interview bekanntgab, wurden die Play at Home-Spiele mehr als 60 Millionen Mal in Anspruch genommen.

„Wir haben zwei Wellen gemacht. Als alle mit dem ersten Lockdown zu kämpfen hatten, dachten wir, das wäre doch eine gute Sache. Wir waren in der Lage, es zu tun. Und wir waren sehr zufrieden mit der Reaktion“,. „Und dann war Weihnachten vorbei und wir begannen wieder mit der Schließung, und alle… es war ein bisschen miserabel.“

Sony dachte sich damals, dass es eine schöne Sache wäre, wenn die Play at Home-Kampagne wiederholt wird. „Also haben wir es noch einmal gemacht, diesmal über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Und jetzt sind tatsächlich 60 Millionen Spiele im Rahmen dieser Aktion eingelöst worden“, so das PlayStation-Oberhaupt.

Play at Home-Kampagne könnte zurückkehren

Trotz der recht hohen Impfquoten ist COVID-19 längst nicht ausgestanden und viele Leute dürften mit gemischten Gefühlen auf den Herbst und Winter blicken. Während noch unklar ist, ob es in den kommenden Monaten zu verstärkten Einschränkungen, darunter Schulschließungen, kommen wird, schließt Sony eine Fortsetzung der Play at Home-Kampagne nicht aus.

„Nun, das hängt davon ab, ob COVID erledigt ist“, so Ryan. „Das ist so eine Sache. Wir werden sehen, wie sich die Welt weiterentwickelt. Wenn der Lockdown, Gott bewahre, bis 2022 und darüber hinaus andauern sollte, wer weiß? Vielleicht haben wir das Gefühl, dass wir es wieder tun müssen. Wir werden abwarten und sehen.“

Im Zuge der Play at Home-Kampagne wurden zahlreiche Spiele zum Gratis-Download angeboten. Um ein paar Beispiele zu nennen: Mit dabei waren „Abzu“, „The Witness“, die „Horizon Zero Dawn Complete Edition“, „Moss“, „Astro Bot Rescue Mission“ und viele weitere Games. In unserer Themen-Übersicht könnt ihr nochmals einen Blick auf die dazugehörigen Meldungen werfen.

