GTA Trilogy Definitive Edition: GTA 5-Style-Steuerung und erhöhte Sichtdistanz

Die Konsolenversionen sollen in diesem Jahr auf den Markt kommen, gefolgt von Mobile-Fassungen im kommenden Jahr.

Rockstar Games hat ein paar weitere Details zur „GTA Trilogy Definitive Edition“ herausgegeben. Sie wird unter anderem eine „GTA 5“-ähnliche Steuerung und Zielerfassung bieten, wie sich den Support-Seiten des Unternehmens entnehmen ließ.

Neben der neuen Steuerung sollen die Spiele ebenfalls über hochauflösende Texturen, eine größere Sichtweite, neue Lichteffekte und zusätzliche Umgebungseffekte verfügen. Das lässt vermuten, dass die „GTA“-Trilogie mehr wird als nur eine schnelle Auffrischung und Politur.

Drei kultige Städte, drei epische Geschichten

Letztendlich sollen „Grand Theft Auto III“, „Grand Theft Auto Vice City“ und „Grand Theft Auto San Andreas“ übergreifende Verbesserungen bieten.

„Drei kultige Städte, drei epische Geschichten. Spielt die genredefinierenden Klassiker der ursprünglichen Grand Theft Auto-Trilogie […] aktualisiert für eine neue Generation, jetzt mit durchgängigen Verbesserungen, einschließlich brillanter neuer Beleuchtung und Umgebungsverbesserungen, hochauflösender Texturen, erhöhter Sichtdistanz, Steuerung und Zielerfassung im Stil von Grand Theft Auto 5 und vielem mehr“, so Rockstar Games in einem Support-Artikel, der zwischenzeitlich gelöscht wurde.

Außerdem sollen der Beschreibung zufolge alle Spieler, die die „GTA Trilogy Definitive Edition“ bis zum 5. Januar 2022 im Rockstar Store oder im Rockstar Games Launcher kaufen, 10 Dollar Rabatt auf ihren nächsten Kauf im Store oder im Launcher erhalten.

„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ wurde kürzlich offiziell für Konsolen und PC angekündigt. Der Launch soll in diesem Jahr erfolgen. Gerüchten zufolge solltet ihr euch den 11. November 2021 merken. 2022 folgen laut Rockstar Games Ableger für Mobile-Systeme.

Mehr zum Thema:

Günstig wird der Spaß aber offenbar nicht. Preisangaben bei einem Händler deuten darauf hin, dass die New-Gen-Versionen für etwa 70 Euro und die Last-Gen-Versionen für ca. 60 Euro auf den Markt gebracht werden. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Fest steht hingegen: Spieler von „GTA Online“ sollen in den kommenden Wochen Extras erhalten, mit denen die Ankündigung der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ gefeiert wird.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA Remastered Trilogy