Cyberpunk 2077 & The Witcher 3: Next-Gen-Versionen auf 2022 verschoben und Releasezeitfenster bestätigt

Wie CD Projekt in einer aktuellen Stellungnahme einräumte, benötigen die Next-Gen-Versionen von "Cyberpunk 2077" und "The Witcher 3: Wild Hunt" noch etwas mehr Zeit. Daher wurden die Veröffentlichungen auf 2022 verschoben. Vor allem Fans von Geralts Abenteuer werden sich noch eine Weile in Geduld üben müssen.