Cyberpunk 2077: Für bessere Quests – CD Projekt bittet die Spieler um Feedback

"Cyberpunk 2077" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Nach dem technisch durchwachsenen Launch im November 2020 wurde das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ in den vergangenen Monaten mit diversen Updates versehen, mit denen die Entwickler von CD Projekt Fehler behoben und die Performance optimierten.

Laut Lead-Quest-Designer Pawel Sasko ist es für die Nutzer nun an der Zeit, ihre Spielerfahrung Revue passieren zu lassen. Gleichzeitig bat Sasko die Spieler von „Cyberpunk 2077“ auf Twitter um ihr Feedback zu den Quests des Rollenspiels. Dieses möchten die Macher von CD Projekt bei zukünftigen Projekten des Studios berücksichtigen, um für noch unterhaltsamere Quests zu sorgen.

„Aktuell arbeite ich für mein Team an einer Retrospektive der Cyberpunk2077-Quests: Ich werde das Feedback unserer Spieler analysieren – das Ziel ist es, dass wir uns verbessern und herausfinden, was gut funktioniert hat, was nicht und warum“, führte Sasko aus und bat die Spieler darum, ihr Feedback direkt auf Twitter an CD Projekt zu richten.

Wie seit einer Weile bekannt ist, arbeiten die Entwickler von CD Projekt derzeit sowohl an einer Next-Generation-Portierung von „Cyberpunk 2077“ sowie zwei umfangreichen Download-Erweiterungen zum Rollenspiel. Wann diese erscheinen werden, steht aktuell allerdings noch in den Sternen.

Darüber hinaus wurde CD Projekt zuletzt immer wieder mit einem möglichen „The Witcher 4“ in Verbindung gebracht. Offiziell bestätigt wurde der neue Ableger der beliebten Fantasy-Rollenspiel-Serie bisher allerdings nicht.

Currently working on a retrospective look at #Cyberpunk2077 quests for my team: going to analyze the reception of our players — the goal is to improve, identify what worked well, what didn’t, and why.

Could you help? Write what #Cyberpunk2077 Quest has really stayed with you?🤔 pic.twitter.com/a7hspB77ki

— Paweł Sasko (@PaweSasko) September 25, 2021