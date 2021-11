Samurai Slaughter House: Weiteres Spiel für PSVR 2.0 bestätigt

Auch wenn die Hardware nicht einmal einen Termin bekam, wurde der nächste Titel für das Virtual Reality-Headset PSVR 2.0, oder wie es auch heißen mag, bestätigt. „Samurai Slaughter House“ zählt laut der Ankündigung in dieser Woche zu den Launchtiteln der kommenden PS5-VR-Brille. Ebenfalls wird der Titel für PCVR, also HTC Vive und Co, und für Oculus Quest 2 verfügbar gemacht.

„Samurai Slaughter House“ ist ein physikbasiertes Kampfspiel mit einer offenen Welt im Metroidvania-Stil. Zu den Features des Titels gehören laut Hersteller eine ausführliche Geschichte, NPC-Interaktionen und rudimentäre RPG-Elemente.

Stealth und rohe Gewalt

Im Spielverlauf sollt ihr Stealth, Kreativität oder rohe Gewalt einsetzen, um eure Feinde auszuschalten. Dabei erkundet ihr eine offene Welt, die von Anime, Manga und der brutalen Sengoku-Periode inspiriert ist.

„Kämpfe in intensiven Open-World-Kämpfen gegen Menschen, Dämonen und Kreaturen aus der Volksüberlieferung“, so die Macher. „Erkunde Städte, um mit NSCs zu interagieren, Gegenstände zu kaufen und zu verkaufen, neue Haupt- und Nebenquests anzunehmen, in einem Gasthaus zu rasten, um euch zu heilen oder auf den Tageswechsel zu warten, und Gegenstände herzustellen.“

Im Verlauf von „Samurai Slaughter House“ könnt ihr Freundschaften eingehen und mächtige Verbündete rekrutieren. Ebenfalls versprochen werden zahlreiche Waffen, darunter Schwerter, Stangenwaffen, Wurfwaffen, Kettenwaffen und Bögen.

PlayStation VR 2.0 könnte schon im kommenden Jahr auf den Markt gebracht werden. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass die anhaltende Chipkrise, die bereits die Produktion der PS5 beeinträchtigt, für eine Verzögerung sorgt. Mehr zu PlayStation VR und dem neuen Modell erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

