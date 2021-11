PlayStation: Termin und erste Details zum großen Black Friday-Sale durchgesickert

In den USA wird das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft bekanntermaßen am Freitag nach dem Thanksgiving-Fest eingeläutet – dem sogenannten Black Friday, der sich in den vergangenen Jahren auch in Europa mehr und mehr durchsetzte.

Traditionell nutzen die Hersteller und Händler den Black Friday, um die Kunden mit vielfältigen Angeboten zu locken. Auch Sony nutzte den Start in das Weihnachtsgeschäft in den vergangenen Jahren immer wieder für spannende Angebote. Wie „Nerdpfleger“ auf Twitter berichtet, werden Schnäppchenjäger auch in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen und dürfen sich unter anderem über reduzierte Preise von Spielen freuen.

Ausgewählte Spiele, PlayStation Plus und mehr

Wie sich abfotografierten Marketingmaterialen entnehmen lässt, werden beispielsweise „Gran Turismo Sport“ und „Ghost of Tsushima“ für die PlayStation 4 oder der „Death Stranding: Director’s Cut“ sowie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ für die PlayStation 5 im Preis gesenkt. Hinzukommt die Möglichkeit, ein Jahres-Abo von PlayStation Plus einem Rabatt von 33 Prozent oder umgerechnet knapp 40 Euro zu erwerben.

„Die Aussage, dass die vollen 33% Rabatt für die abgebildeten 12 Mon. Playstation Plus gültig sind, habe ich auf Nachfrage von einer Verkäuferin bekommen, die dafür extra auf einen offiziellen Playstation BlackFriday Flyer geschaut hat, der leider noch nicht ausgegeben werden darf“, führte „Nerdpfleger“ auf Twitter aus.

Stattfinden wird der große Black Friday-Sale laut den Schnappschüssen vom 19. bis zum 29. November 2021. Eine offizielle Ankündigung seitens Sony Interactive Entertainment steht zwar noch aus, dürfte angesichts der Tatsache, dass der Sale Ende der kommenden Woche starten soll, allerdings schon in Kürze folgen.

