Sherlock Holmes Chapter One: Ein frischer Gameplay-Trailer zum nahenden Release

Sherlock Holmes Chapter One:

In der kommenden Woche wird das Detektiv-Abenteuer "Sherlock Holmes: Chapter One" unter anderem für die PlayStation 5 veröffentlicht. Passend zum nahenden Release stellten die Entwickler von Frogwares einen frischen Gameplay-Trailer zum Prequel bereit.

In der kommenden Woche wird das von Frogwares entwickelte Detektiv-Abenteuer „Sherlock Holmes: Chapter One“ für den PC sowie die Konsolen der neuen Generation veröffentlicht.

Passend zur nahenden Veröffentlichung stellten die Entwickler von Frogwares einen frischen Gameplay-Trailer zu „Sherlock Holmes: Chapter One“ bereit, der euch einen weiteren Blick auf den Titel ermöglicht. Der Fokus des neuen Trailers liegt dabei auf den Ermittlungen und verdeutlicht euch zudem, wie die jüngere Version von Sherlock Holmes an diese herangeht.

Kampfsystem spiegelt die Fähigkeiten des Protagonisten wider

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „Sherlock Holmes: Chapter One“ um ein klassisches Prequel, dessen Handlung vor der Geschichte der Hauptreihe angesiedelt ist. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine jüngere Version des angehenden Meister-Detektivs Sherlock Holmes, dessen Fähigkeiten entsprechend widergespiegelt werden sollen. Auch wenn „Chapter One“ ein klassisches Kampfsystem bietet, ist Sherlock Holmes nicht gerade ein geborener Kämpfer und sollte daher möglichst unauffällig zu Werke gehen.

„Sherlock Holmes: Chapter One“ wird am kommenden Dienstag, den 16. November 2021 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Die Umsetzungen für die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt und bekamen bisher keinen konkreten Releasetermin spendiert.

Laut den Entwicklern von Frogwares wird sich sich zusätzliche Wartezeit allenfalls „auf ein paar Wochen“ belaufen.

