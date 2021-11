Battlefield 2042: Update 0.2.1 mit Bugfixing zum Download – Das wird verbessert

Kurz vor dem finalen Launch von „Battlefield 2042“ wurde für den Shooter ein kleines Update veröffentlicht, das den DICE-Titel auf die Version 0.2.1 anhebt. Mehrere Verbesserungen und Fehlerbehebungen sind an Bord. Es handelt sich um „kritische Probleme“, die während der laufenden Early Access-Phase identifiziert wurden.

Mit dem neuen Update für „Battlefield 2042“ zielt DICE unter anderem darauf ab, einige der Gummiband-Probleme zu beheben, mit denen die Spieler konfrontiert wurden. Ebenfalls werden die stotternden Instanzen auf Breakaway reduziert, was bedeutet, dass die Zerstörung des Silos die Leistung des Servers nicht mehr sichtbar beeinträchtigen sollte.

Ebenfalls sollten nach der Installation des neuen Updates für „Battlefield 2042“ die Namen von Verbündeten korrekt angezeigt werden, wenn ihr sie anseht. Hinzukommt, dass der Boris-Skin, den ihr durch den Meisterschaftsfortschritt erhaltet, nun „Gator“ heißt. Weitere Details liefert der offizielle Changelog:

Battlefield 2042 Update 0.2.1 – Changelog

Es wurden serverseitige Upgrades implementiert, die darauf abzielen, das Auftreten von Rubber Banding zu reduzieren, das häufig im späteren Teil einer Runde im All-Out Warfare-Modus auftritt.

Das Stottern beim Spielen auf Breakaway wurde deutlich reduziert. Wenn die Silos zerstört werden, sollte dies nicht mehr die Leistung des Servers beeinträchtigen. Wir weisen darauf hin, dass wir weiterhin ähnliche Vorkommnisse untersuchen, die uns auf anderen Karten gemeldet wurden.

Wenn ihr Verbündete in eurem Team anseht, werden deren Namen nun korrekt angezeigt.

Die Animationen für Falck während der End of Round-Sequenz wurden angepasst, um sicherzustellen, dass sie korrekt angezeigt wird.

Es wurde ein Skin aktualisiert , der für Boris über den Meisterschaftsfortschritt verdient werden kann. Er trägt nun den Namen Gator.

, der für Boris über den Meisterschaftsfortschritt verdient werden kann. Er trägt nun den Namen Gator. Es wurde sichergestellt, dass TDM-Runden in Battlefield Portal immer mit der Einstellung „Zufällige Aufstellung“ beginnen. Wir haben beobachtet, dass dies manchmal nicht aktiv war, wenn man von Runde zu Runde wechselte, aber das ist jetzt behoben.

Es wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die sicherstellen, dass die korrekte Anzahl von KI-Spawns in benutzerdefinierten Battlefield Portal-Modi mit der Voreinstellung „Frei für alle“ erfolgt.

Nur für PC – Die Spezialistenauswahl in der Hazard Zone per Mausinteraktion wurde aktiviert.

Ein seltenes Problem in der Hazard Zone wurde behoben, das manchmal dazu führte, dass der weitere Verlauf am Ende der Runde nicht korrekt aktiviert wurde, um sicherzustellen, dass die richtige Menge an Bonus-EP vergeben wurde.

Es wurde ein Problem in der Hazard Zone behoben, das dazu führen konnte, dass Spieler auf der Karte angezeigt wurden, obwohl sie nicht sichtbar waren oder entdeckt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in der Hazard Zone ihre Extraction Streaks nicht korrekt aktualisieren konnten.

Zwei weitere Updates in den nächsten 30 Tagen

In den kommenden Wochen möchte DICE weitere Details zu den anstehenden Fehlerbehebungen, Balance-Änderungen und QoL-Verbesserungen herausgeben. In den nächsten 30 Tagen werden in diesem Zuge zwei weitere Updates veröffentlicht. Das nächste Update wird weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen enthalten, die in der ersten Woche des Early Access identifiziert wurden. Danach folgt ein größeres und umfangreicheres Update.

„Battlefield 2042“ wird nach dem Early Access am morgigen Freitag offiziell veröffentlicht. Neben den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie dem PC werden auch die PS4 und die Xbox One versorgt. Mehr zu „Battlefield 2042“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

