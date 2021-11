PS Plus Dezember 2021: Ankündigung steht bevor – PS5/PS4-Spiele geleakt

PS Plus im Dezember 2021 steht bevor: Voraussichtlich morgen in den Abendstunden werden die neuen "Gratis-Spiele" für PS4 und PS5 angekündigt. Dank eines Leaks könnte sich die Überraschung allerdings in Grenzen halten.

Der Dezember steht vor der Tür. Und wie bei jedem Monatswechsel stellt sich die Frage, welche Spiele in die PlayStation Plus-Sammlung aufgenommen werden. Die gute Nachricht ist: Die PS Plus-Spiele für Dezember 2021 werden schon am morgigen Mittwoch enthüllt.

PS Plus im Dezember 2021

In der Regel bleibt Sony bei der Tradition: Die neuen PS Plus-Spiele werden in den meisten Fällen am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche, was im Fall des Dezember-Angebotes der morgige 1. Dezember 2021 wäre. Irgendwann in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr sollte die offizielle Ankündigung erfolgen.

Die morgige Ankündigung der PS Plus-Spiele für Dezember 2021 wird voraussichtlich keine allzu große Überraschung. Denn wie schon in den Vormonaten kam es zu einem Leak, der die neuen Spiele offenbar zum Vorschein brachte. Da sich auch die Leaks der vergangenen Monate bewahrheiteten, sollte die Skepsis zwar nicht völlig über Bord geworfen werden. Allerding ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Zuge der Ankündigung die folgenden Spiele genannt werden, nicht gering.

Dem Leak zufolge erwarten euch im Dezember diese PS Plus-Games.

Godfall (Challenger Edition)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 61

User-Score: 4,8

Regulärer Preis: 69,99 Euro (Ascended Edition)

Produkteintrag im PlayStation Store

Mortal Shell

Veröffentlicht im August 2020

Metascore: 76

User-Score: 7.2

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

LEGO DC Super-Villains

Veröffentlicht im Oktober 2018

Metascore: 74

User-Score: 7.2

Regulärer Preis: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sofort freigeschaltet werden die neuen PS Plus Games für Dezember 2021 am morgigen Mittwoch noch nicht. Vielmehr müsst ihr euch bis zum Dienstag der kommenden Woche gedulden. In der Regel werden die „Gratis-Downloads“ im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr freigeschaltet, sodass am 7. Dezember 2021 vor dem Mittag ein Blick in den PlayStation Store lohnen könnte.

In der Zwischenzeit könnt ihr die PS Plus-Spiele laden, die Sony für den laufenden November freigeschaltet hat. Um welche Games es sich dabei handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung. Zu beachten ist, dass die PS Plus-Spiele für November 2021 in der kommenden Woche wieder aus dem PlayStation Store genommen werden.

Das bietet PlayStation Plus

Zu den Vorteilen von PlayStation Plus gehören die monatlich hinzukommenden Spiele der Instant Games Collection, die ihr dauerhaft spielen könnt, solange eure Mitgliedschaft aktiv ist. Außerdem ermöglicht euch der Plus-Status den Zugriff auf die Online-Features von PS4- und PS5-Spielen. Exklusive Demos, Betas, zusätzliche Inhalte und Rabatte runden neben dem Cloud-Speicher für Spieldaten das Angebot ab. Bezahlen müsst ihr dafür rund 60 Euro pro Monat.

