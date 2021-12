Serious Sam 4: Mit Launch-Trailer für PS5 veröffentlicht

"Serious Sam 4" wurde als Launch-Bundle für PS5 veröffentlicht. Für rund 40 Euro könnt ihr zuschlagen. Ein Trailer zeigt, was euch mit dem Spiel erwartet.

Nach einschlägigen Gerüchten hat „Serious Sam 4“ kurz und schmerzlos die PS5 erobert. Das Spiel erschien heute zum Preis von rund 40 Euro im PlayStation Store.

Für diesen Preis bekommt ihr das „Serious Sam 4“-Launch-Bundle. Es umfasst ebenfalls die „Serious Sam Collection“, die sämtliche Inhalte von „Serious Sam HD: The First Encounter“, „Serious Sam HD: The Second Encounter“ und „Serious Sam 3: BFE“ mit sich bringt.

In „Serious Sam 4“ breiten sich Mentals Horden über die Erde aus, um die Überreste einer geschlagenen Zivilisation zu vernichten. Der letzte verbleibende Widerstand gegen die Invasion ist die Earth Defence Force, angeführt von Sam „Serious“ Stone und seiner schwerbewaffneten Einheit schräger Kommandos. Bewegte Einblicke in das Abenteuer bietet der unten eingebettete Launch-Trailer.

Mittelmäßige Wertungen

Die PC-Version von „Serious Sam 4“ kam auf einen Metascore von 68, der auf 74 Reviews basiert. Der User-Score liegt mit einer 7,2 etwas höher. Nachfolgend zwei Meinungen aus der Presse:

: „Die Schießerei lehnt sich an moderne Klassiker wie DOOM an, behält aber die einzigartigen Kämpfe bei, die der Serie ihren Kultklassiker-Status verleihen. Und die Erzählung ist vor allem dann erfolgreich, wenn sie überdreht und völlig unbekümmert bleibt. Serious Sam 4 lernt aus dem, was in Serious Sam 3 nicht funktioniert hat, und sollte nicht nur für Fans der Serie, sondern für jeden, der gute, gut gemachte FPS mag, auf dem Radar sein.“

Gamingbolt: „Serious Sam 4 wird das Buch der narrativen FPS-Kampagnen nicht neu schreiben, und das ist auch völlig in Ordnung. Es bleibt den Wurzeln der Serie treu, bietet aber einige zeitgemäße Verbesserungen und eine verbesserte Präsentation. Wenn ihr euch nach unkomplizierter Schießerei sehnt, die sich selbst nicht zu ernst nimmt, ist Sam Serious Stone genau der Richtige für euch.“

Weitere Meldungen zu Serious Sam 4:

Mit „Serious Sam 4“ ladet ihr das erste Hauptspiel der Serie seit 2011. In einer Reihe von kurzen Vorschau-Videos, die im Zuge der ursprünglichen Markteinführung veröffentlicht wurden, zeigen die Entwickler, was die Spieler von den Kämpfen, Feinden, Waffen, der Musik und dem neuen Legion-System erwarten können. Letzteres soll „Hunderttausende“ von Feinden auf dem Bildschirm unterstützen.

