Dark Souls: Macher sprechen über das Design der Umgebungen & Boss-Arenen

Die fordernden Duelle gegen die Bossgegner zählen zu den klaren Highlights der "Dark Souls"-Reihe. Im Rahmen einer Präsentation gingen die Macher näher auf die Erstellung der entsprechenden Areale in den Spielen ein.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich die „Dark Souls“-Reihe zu einem gewaltigen Erfolg für Entwicklerstudio From Software. Berühmtberüchtigt sind dabei vor allem die herausfordernden Kämpfe gegen mächtige Bossgegner. Während einer Präsentation gingen Mitglieder des Entwicklerteams vor einigen Tagen darauf ein, mit welchen Intentionen die Boss-Arenen entworfen wurden, wie die Famitsu berichtet.

Dark Souls: Boss-Arenen sollen bleibenden Eindruck hinterlassen

Genauer geschah dies im Rahmen der diesjährigen CEDEC + KYUSHU 2021 Online (Computer Entertainment Developer’s Conference), die in Japan vom 27. bis zum 28. November 2021 stattfand. Hierbei handelt es sich um die größte Konferenz für Videospielentwickler auf dem Inselstaat. Auch From Software war mit einer eigenen Präsentation vertreten und ging darin etwas näher seine „Dark Souls“-Reihe und „Sekiro“ ein.

Einen besonderen Fokus legten sie auf die Erstellung von Umgebungstexturen. Sehr ausführlich erklärten die Macher etwa, wie sie bestimmte Steinfliesen für ein Areal erstellten, um beim Spieler den Eindruck einer zerstörten Umgebung zu erwecken. Darüber hinaus gingen sie ebenfalls darauf ein, wie sie Stoff als Textur benutzt hätten, mit dem veranschaulicht werden sollte, wie die Zeit gewisse Bereiche bereits verwüstet hat.

Das Ziel von From Software sei es hierbei stets, eindrucksvolle Bilder zu erschaffen, um dem Spieler eine beeindruckende Erfahrung zu schenken. Hierzu zählen beispielsweise auch jene Szenen, in denen zuerst ein enger Gang durchquert wird, ehe sich an dessen Ausgang ein riesiges Areal vor den Augen des Spielers ausbreitet.

Mehr zum Thema: Dark Souls: Ohne ICO hätte es die Reihe nicht gegeben, meint Hidetaka Miyazaki

Hinsichtlich der Boss-Arenen hieß es, diese seien insbesondere mit dem Gedanken im Hinterkopf entwickelt worden, einen imposanten Eindruck beim Spieler zu hinterlassen. Der Bossgegner soll bereits beim Betreten der Arena klar zu erkennen sein. Gleichzeitig betonten die Verantwortlichen, dass diese Areale mit dem Boss verbunden sein müssten und deshalb ohne irgendwelche Hindernisse entworfen würden, die die Kamera in irgendeiner Weise stören könnten. Zudem dürften diese Bereiche nicht monoton oder langweilig wirken.

Mit „Elden Ring“ erscheint am 25. Februar 2022 das neueste Werk von From Software für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC.

Welche Boss-Arena ist euch in „Dark Souls“ besonders in Erinnerung geblieben?

Weitere Meldungen zu Dark Souls.