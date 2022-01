Battlefield 2042: Auch Entwickler brauchen eine Pause – EA reagiert auf verärgerte Spieler

Zum Leidwesen der Spieler hatte der im November des vergangenen Jahres veröffentlichte Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ zum Launch mit diversen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen.

Nachdem die verantwortlichen Entwickler von DICE umgehend Besserung gelobten und erste Updates veröffentlichten, gönnte sich das Studio über die Feiertage eine wohlverdiente Pause und reagierte in dieser auch nicht auf das Feedback der Spieler. Nachdem dieses Verhalten der Entwickler mitunter recht harsch kritisiert wurde, meldete sich via Twitter auch Andy McNamara, EAs Global Director of Integrated Communications, zu Wort und nahm die Entwickler von DICE in Schutz.

Verbesserungen benötigten ihre Zeit

Zum einen wies McNamara darauf hin, dass die Entwickler schlichtweg eine Zeit benötigen, in der sie sich eine Auszeit nehmen und ihre Akkus wieder aufladen können. Darüber hinaus müssten mögliche spielerische Änderungen beziehungsweise Verbesserungen zunächst ausführlich getestet werden, ehe sie in Form von entsprechenden Updates den Weg ins Spiel finden.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

„Heute ging es wieder an die Arbeit. Man checkt Reddit & Twitter und die Battlefield-Fans sind sauer, dass wir in den Ferien nicht genug Updates gemacht oder kommuniziert haben“, schrieb McNamara. „Leute, die Menschen müssen sich ausruhen. Wir haben Dinge in Bewegung, aber wir müssen herausfinden, was möglich ist. Wir werden es angehen, wenn [wir] zu 100% sicher sind.“

„Lasst uns aus der Pause zurückkommen und uns wieder an die Arbeit machen. Ich liebe euch, aber diese Erwartungen sind brutal. Die Dinge, die ihr wollt, brauchen Zeit, um sie zu erfassen, zu entwerfen und auszuführen.“

Wann mit den nächsten Updates zu „Battlefield 2042“ zu rechnen ist, ließ McNamara offen.

Quelle: TheGamer

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren