Dying Light 2: Patchnotes zum Day One-Update veröffentlicht

Die Veröffentlichung von "Dying Light 2" steht bevor. Begleitet wird der Launch von einem Day One-Update, zu dem mittlerweile die Patchnotes vorliegen. Techland rät, auf den Download zu warten, bevor ihr in das Abenteuer einsteigt.

Techland hat die Patchnotes für das Day One-Update von „Dying Light 2“ veröffentlicht. Sie beschreiben eine Reihe von Korrekturen, die unter anderem Abstürze verhindern sollen. Hinzukommen weitere Verbesserungen für das Zombie-Parkour-Sequel.

Techland gab in dieser Woche die Empfehlung heraus, dass „Dying Light 2“ nicht ohne Day One-Update gespielt werden sollte. „Liebe Überlebende. Wie wir sehen, haben einige von euch bereits vor der Veröffentlichung von Dying Light 2 Zugang zu den Verkaufsexemplaren erhalten. Wir verstehen, dass ihr so schnell wie möglich mit der Erkundung der Stadt beginnen wollt und wir könnten nicht glücklicher sein“, so der Entwickler zunächst.

Jedoch sollen Spieler, die den Titel bereits erhalten haben, bis zum Release am Freitag warten, da sie ab diesem Tag Zugang zu allen Verbesserungen und Korrekturen erhalten, die zuletzt vorgenommen wurden und mit dem Update eingeführt werden. Es sei dabei behilflich, „Dying Light 2“ so zu erleben, „wie es gespielt werden soll“.

Dying Light 2 – Day One Update Patchnotes

Fix für Dialoge, die den Storyfortschritt blockieren

Die erneute Anmeldung zur Koop-Sitzung schlägt nicht mehr fehl, wenn der Benutzer eingeloggt ist

Absturz bei der Übergabe von Elektroteilen an Carlos im Basar behoben

Probleme beim vorübergehenden Absenken des Schwierigkeitsgrades behoben – verbesserte adaptive Schwierigkeit für KIs

Absturz behoben, der durch den Hintergrund-Renderer beim Übergang zwischen Menü und Ladebildschirm verursacht wurde

Erhöhtes Wwise-Gesamtspeicherlimit – Fix für fehlende Sounds und Voiceover

Behebung von Problemen mit Objekten und KI, die auf einer flachen Oberfläche im Boden versinken.

Behebung des Problems, dass die KI manchmal einfriert/unsterblich wird

Korrektur beim Broadcast des Story-Blocks Infinite Respawn

Schutz gegen mögliche Abstürze hinzugefügt

Updates für ES, CH; DE Intro

Fehlende Spielaktionen wurden hinzugefügt, wodurch gelegentliches Nichtreagieren behoben wurde

Die Option für den Streamer-Modus wurde korrigiert, da sie nicht richtig funktionierte

Absturz beim Öffnen des Sekundärbildschirms behoben

Behebung des Verbindungsabbruchs von Koop-Sitzungen nach einer bestimmten Zeitspanne

Und vieles mehr…

Related Posts

Die PC-Version von „Dying Light 2“ hatte bereits die meisten dieser Verbesserungen sowie die beiden nachfolgenden Punkte erhalten und wird in den nächsten 48 Stunden mit dem Day-One-Update für Konsolen gleichgeschaltet.

DLSS aktiviert. Verbesserte Standard-DLSS-Schärfe.

Es wurde das Problem behoben, dass das Gamepad vom Spiel nicht erkannt wird, bevor eine Bewegung oder Aktion mit der Tastatur oder Maus ausgeführt wird.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

Erscheinen wird „Dying Light 2“ am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zur Techland-Produktion erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren