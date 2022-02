Dead Island 2: Insider deutet einen Release in diesem Jahr an

In den vergangenen Jahren machte der Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ vor allem mit diversen Verschiebungen sowie dem einen oder anderen Entwicklerwechsel von sich reden.

Im Jahr 2019 entschlossen sich die Verantwortlichen von Deep Silver nämlich dazu, dem bis dato verantwortlichen Entwicklerstudio Sumo Digital das Vertrauen zu entziehen und „Dead Island 2“ bei den hauseigenen Dambuster Studios („Homefront: The Revolution“) unterzubringen. Seitdem wurde es ein weiteres Mal recht still um den Nachfolger. Schenken wir aktuellen Berichten Glauben, dann soll „Dead Island“ Ende 2022 aber endlich das Licht der Welt erblicken.

Eine offizielle Bestätigung steht noch

Dies möchte zumindest der gut vernetzte VGC-Redakteuer und Industrie-Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht. Dieser berichtete: „Laut allen, mit denen ich gesprochen habe … ist das Spiel in einem anständigen Zustand und es könnte ziemlich bald mit einer Art Gameplay-Trailer angekündigt werden. Ein Veröffentlichungsdatum wird voraussichtlich irgendwo im vierten Quartal 2022 liegen. Möglicherweise im nächsten Jahr, falls es Probleme mit dem Entwicklungszyklus gibt.“

Zum Beginn des Abenteuers möchte Henderson ebenfalls Details in Erfahrung gebracht haben und ergänzte: „Du befindest dich in einem Flugzeug und es gibt einen Zombie-Ausbruch in einem Flugzeug … schließlich stürzt das Flugzeug in Hollywood ab, du überlebst und es ist dann deine Aufgabe, am Boden zu überleben.“

Von offizieller Seite wurden die Angaben von Henderson bisher nicht kommentiert. Sollte sich Deep Silver zu den aktuellen Gerüchten äußern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

