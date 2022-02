Horizon Forbidden West: Cinematic-Trailer und Preload-Start

Die Marketingbemühungen hinter „Horizon Forbidden West“ laufen auf Hochtouren. In den vergangenen Tagen wurde von Sony und Guerrilla Games die PS4-Version des Titels vorgestellt, in einem Trailer kamen die Herausforderungen des Westens zur Sprache und auch die Schwierigkeitsgrade sowie die Barrierefreiheit waren in dieser Woche ein Thema.

Weiter geht es heute mit einem Cinematic-Trailer zu „Horizon Forbidden West“. Aussagekräftige Gameplay-Szenen umfasst er zwar nicht. Doch soll er noch einmal dabei behilflich sein, die Vorfreude zu steigern. Anschauen könnt ihr euch das lokalisierte Werk unterhalb dieser Zeilen nach dem Start eines Youtube-Streams. Im Cinematic-Trailer zu „Horizon Forbidden West“ erfahrt ihr, wie Aloy sich an Rosts Lehren zurückerinnert, während sie sich neuen Bedrohungen stellt.

Preload von Horizon Forbidden West gestartet

Falls ihr die digitale Version von „Horizon Forbidden West“ vorbestellt habt, könnt ihr ab sofort mit dem Preload des Titels beginnen, der offenbar dringend notwendig ist. Denn die PS5-Fassung des neuen Aloy-Abenteuers bringt es in Europa auf ganze 97 GB. US-Spieler müssen 88 GB auf die Konsole schaufeln, während es in Japan 84 GB sind.

Ebenfalls ließ es sich Angie Smets, Studio Director & Executive Producer, nicht nehmen, sich bei der Community zu bedanken. „Wo wir gerade eure Aufmerksamkeit haben, möchten wir uns auch bei euch – unserer unglaublich liebevollen und engagierten Community – bedanken. Wir lieben es, die nicht enden wollende Flut an Cosplay- und Ingame-Fotos zu sehen, und es ist großartig, wie schnell die Community gewachsen ist.“

Falls ihr beim Kauf der PS5-Version von „Horizon Forbidden West“ ein paar Euro sparen möchtet, könnt ihr einen Umweg über die PS4-Fassung nehmen, die zehn Euro weniger als das PS5-Pendant kostet. Sony gab schon im vergangenen Jahr bekannt, dass das Upgrade im Gegensatz zu anderen der neuen Spiele kostenlos angeboten wird, da „Horizon Forbidden West“ verschoben wurde. Die entsprechenden Produkteinträge findet ihr direkt im PlayStation Store.

