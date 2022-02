Uncharted: Kinostart rückt näher – Neil Druckmann und Tom Holland über den Film

Nächsten Donnerstag startet der "Uncharted"-Film in den Kinos. Interessante Details zur Entstehung könnt ihr einem aktuellen Gespräch zwischen Naughty Dogs Vizepräsident Neil Druckmann und Hauptdarsteller Tom Holland entnehmen.

Im Februar bringt Sony nicht nur „Horizon Forbidden West“ auf den Markt. Darüber hinaus kommt auch der Film zu „Uncharted“ in die Kinos. Bevor es in sechs Tagen so weit ist, könnt ihr noch einem Gespräch zwischen Neil Druckmann und Tom Holland lauschen. Der Vizepräsident von Naughty Dog und der junge Hollywood-Schauspieler reden unter anderem über die Schwierigkeiten bei der Umsetzung.

Eine ehrliche, aber neue Version der Geschichte

Zumindest die Neuinterpretation der Handlung ist den Machern leicht gefallen, weil schon die Spiele filmreif inszeniert wurden. Dafür war es eine große Herausforderung, „das Herzstück der Spiele“ wiederzugeben. Letztendlich habe man es jedoch geschafft, eine „ehrliche, aber neue Version der Geschichte“ zu erschaffen. Dank der kleinen Rätsel zwischendurch werde die gleiche abenteuerliche Stimmung wie in der Videospielreihe vermittelt.

Für Druckmann war der wichtigste Aspekt des Kinofilms die Darstellung von Nathan Drake. Es sei sehr wichtig, den Charakter „glaubwürdig“ und „menschlich“ wirken zu lassen. Er wollte den Fans mit dem Film eine Ursprungsgeschichte von einem der beliebtesten Naughty Dog-Charaktere liefern.

Weitere Meldungen zum „Uncharted“-Film:

Tom Holland glaubt, dass der Streifen bei der „Uncharted“-Community sehr gut ankommen wird: „Ich denke, die Fangemeinde der Spiele wird von dieser Art von einzigartiger Version ihrer geliebten Spiele wirklich beeindruckt sein. Filme werden so nicht mehr gemacht, und ich bin froh, dass wir das geschafft haben.“

Weitere Meldungen zu Uncharted Film.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren