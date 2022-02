The Quarry: Supermassive Games hat eine neue Marke angemeldet

The Quarry:

Das britische Entwicklerstudio Supermassive Games hat eine neue Marke angemeldet. Was genau sich dahinter verbirgt, ist noch völlig unbekannt.

Supermassive Games arbeitet offenbar an einer neuen Marke.

In diesem Jahr wird Supermassive Games den nächsten Ableger der „The Dark Pictures“-Reihe herausbringen. Darüber hinaus ist ein völlig neues Projekt geplant: Kürzlich meldete das britische Unternehmen die Marke „The Quarry“ an.

2K Games ist der Publisher

Die Mitarbeiter von Videogameschronicle konnten herausfinden, dass 2K Games der zuständige Publisher ist. Für eine Stellungnahme war das amerikanische Label jedoch nicht verfügbar. Der Release ist angeblich für dieses Jahr geplant.

Im vergangenen Monat hieß es, dass sich bei Supermassive Games mehrere exklusive PS5-Titel in Entwicklung befinden könnten. Eines davon soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Mit „The Quarry“ könnte dieses Projekt nun einen Namen haben. Einen weiteren Monat zuvor ließ sich einer Stellenanzeige entnehmen, dass an einem Multiplayer-Spiel gearbeitet wird. Ob es sich dabei um das selbe Projekt handelt, ist nicht bekannt.

Das „The Dark Pictures-“ Franchise wird jedenfalls noch lange weitergeführt. Erst vor drei Wochen haben die Verantwortlichen von Supermassive Games den Markenschutz für fünf weitere Ableger beantragt. Damit könnte die Reihe bis zum Jahr 2027 fortgesetzt werden. Die einzelnen Namen haben wir im folgenden Artikel aufgelistet:

Supermassive Games ist vor allem für das hochgelobte „Until Dawn“ aus dem Jahr 2015 bekannt. Auf eine Fortsetzung warten die Spieler bis heute vergeblich. Ein Branchen-Insider möchte zumindest erfahren haben, dass der interaktive Horror-Titel für die PS5 neu aufgelegt werden könnte.

Weitere Meldungen zu Supermassive Games, The Quarry.

