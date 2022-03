Sid Meier: Civilization-Schöpfer warnt vor den negativen Folgen von NFTs

In einem aktuellen Interview sprach Sid Meier, der kreative Kopf hinter Serien wie "Civilization", über das Thema NFTs. Wie Meier ausführte, steht er NFTs beziehungsweise dem Crypto-Gaming an sich ablehnend gegenüber, da er befürchtet, dass diese Art der Monetarisierung negativen Einfluss auf das Design zukünftiger Spiele haben könnte.

Mit Ubisoft, Konami oder Square Enix bekundeten in den vergangenen Monaten diverse führende Publisher ihr Interesse am Thema NFTs oder leiteten bereits entsprechende Schritte in die Wege.

In einem aktuellen Interview sprach mit Sid Meier der kreative Kopf hinter der legendären „Civilisation“-Reihe über NFTs und machte deutlich, dass er dieser Art der Monetarisierung ablehnend gegenübersteht. Im schlimmsten Fall könnten wir uns auf absehbare Zeit nämlich mit dem Problem konfrontiert sehen, dass NFTs und ähnliche Konzepte negativen Einfluss auf das Spieldesign an sich haben.

„Die wirkliche Herausforderung und die wirkliche Chance besteht darin, unseren Fokus auf das Gameplay zu legen“, sagte Meier. „Das ist das Einzigartige, Besondere und Reizvolle an Spielen als Form der Unterhaltung.“

Entwickler sollten sich auf ihre Wurzeln besinnen

„Wenn wir das vergessen und uns dazu entscheiden, dass es sich um die Monetarisierung oder andere Dinge dreht, die nicht auf das Gameplay ausgerichtet sind. Wenn wir anfangen, zu vergessen, großartige Spiele zu entwickeln, und anfangen, Spiele als Vehikel oder als Gelegenheit für etwas anderes zu betrachten, dann geraten wir ein wenig in die Irre und entfernen uns von unserem Weg“, führte Meier aus.

„Ich denke, wir müssen sicher sein, dass unsere Spiele weiterhin von hoher Qualität sind und Spaß machen – es gibt mittlerweile so viele Formen der Unterhaltung“, so Meier abschließend. „Wir sind in einer guten Position … aber wir müssen sicher sein, dass wir erkennen, wie wichtig das Gameplay ist – und dass dies der Motor ist, der die Spieler wirklich glücklich, engagiert und spaßig macht.“

Zuletzt arbeitete Sid Meier am 2016 veröffentlichten und nach dem Release mit diversen Download-Erweiterungen unterstützten Strategie-Titel „Sid Meier’s Civilization VI“.

