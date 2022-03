Horizon Forbidden West: Patch 1.06 kann jetzt heruntergeladen werden

Auf Reddit informierte Guerrilla Games die Spieler über die Veröffentlichung von Patch 1.06. Damit werden in „Horizon Forbidden West“ erneut zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen vorgenommen, um ein noch reibungsloseres Spielerlebnis zu bieten. Folgende Bereiche sind davon betroffen: Haupt- und Nebenmissionen, Weltaktivitäten, Benutzeroberfläche, Grafik und Performance.

Bei den Haupt- und Nebenquests haben die Entwickler auschließlich Fehler ausgemerzt. Gleich vier davon betreffen die Mission „Greif nach den Sternen“, die in der Anfangsphase gemeistert werden muss.

Ein bestimmter Fehler betrifft das haptische Feedback des PS5-Controllers. So konnte es passieren, dass am Lagerfeuer das haptische Feedback einsetzte, obwohl die Schieberegler auf Null eingestellt waren.

Das Entwicklerteam hat nicht nur am Gameplay, sondern auch an der Grafik und der Performance gewerkelt. An bestimmten Stellen im Spiel sind Anzeigefehler aufgetreten, die nun der Vergangenheit angehören. Zudem gab es ein paar Absturzursachen, denen sich Guerrilla Games ebenfalls angenommen hat.

Darüber hinaus wurden ein paar sonstige Verbesserungen aufgezählt. Zum Beispiel erwähnt Aloy ab sofort seltener ihr Versteck. Die Zwischensequenzen profitieren von einigen Verbesserungen und die Lokalisation wurde ein wenig korrigiert. Ansonsten bemängelten einige Spieler während des Abspanns ein Problem mit der Kamera.

Weitere Fehler werden untersucht

An weiteren Problemen, die von der Community gemeldet wurden, arbeitet das Entwicklerteam bereits. Welche genau das sind, hat Guerrilla genau aufgeführt:

Mehrere Grafik-Probleme wie Flimmern, fehlende Schärfe oder mangelnde Bildschirmsättigung beim Schwenken der Kamera.

Feuersymbole entfernen sich nicht von der Karte, nachdem der Spieler mit ihnen interagiert hat.

Fehler in der Nebenquest „Breaking Even“, der den Fortschritt blockiert.

Der Song „World on her Shoulders“ wiederholt sich ständig. Der hier thematisierte Patch bewahrt davor zumindest Spieler, die bisher nicht betroffen waren. Sollte dieser Fehler bei euch schon aufgetreten sein, müsst ihr euch noch gedulden.

Die 100 Prozent können von einigen Spielern nicht erreicht werden.

Patch 1.06 steht jetzt zum Download bereit. Die ausführlichen Patch-Notes findet ihr im offiziellen Reddit-Beitrag von Guerrilla Games.

