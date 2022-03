Forspoken: Release Gerüchten zufolge verschoben

In dieser Woche geistern zahlreiche neue Gerüchte durch das Internet, die verschiedene Spiele betreffen. Eines davon ist „Forspoken“, das – sofern sich die Twitter-Spekulationen bewahrheiten – später als geplant auf den Markt kommen wird.

Der Leaker AccountNGT twitterte in dieser Woche über „Verzögerungen bei einigen konsolenexklusiven Titeln“ und darüber, dass „es ein großartiges Jahr für PlayStation-Spieler werden sollte“, vor allem, da einige PlayStation-IPs zurückkehren werden. Direkt im Anschluss hinterließ er den folgenden Tweet: „Laut einer Quelle verzögert sich Forspoken. Es könnte auf dem PlayStation Event offiziell angekündigt werden (nicht sicher).“

Kaum Werbeaktivitäten

Square Enix hat mit der Veröffentlichung von „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“, „Triangle Strategy“, „Chocobo GP“ und „Babylon’s Fall“ einen ziemlich vollen Monat. Alle Spiele werden beworben und regelmäßig geben die Macher neue Details heraus.

Daher ist es auffällig, dass ein wichtiger zeitlich begrenzter Konsolenexklusivtitel wie „Forspoken“ von Luminous Productions nicht die gleiche Behandlung erfährt – zumal er laut der offiziellen Planung schon im Mai auf den Markt gebracht werden soll.

Im Fall von „Forspoken“ fand die letzte große Gameplay-Enthüllung im Dezember 2021. Auch wenn die offene Welt und die Effekte gut aussahen, war die Bildrate insgesamt weniger berauschend. Square Enix sprach später von Modi mit 4K/30 FPS und 1440p/60 FPS. Ebenfalls soll es eine Raytracing-Unterstützung geben.

Sollte sich die Verschiebung nicht bestätigen, wird das Square Enix-Spiel am 25. Mai 2022 für die PS5 erscheinen. Mehr zu „Forspoken“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit. Darunter befinden sich Meldungen, in denen der Publisher auf die Konsolenexklusivität eingeht und viele News zu den Features und Inhalten von „Forspoken“. Beispielsweise gilt das für die Magietypen.

