Forspoken: Gameplay-Videos zeigen PS5-Spiel – Kämpfe, Magie und mehr

Luminous Productions möchte mit „Forspoken“ ein Open-World-Videospiel auf den Markt bringen, das mit einer hochwertigen Grafik überzeugt. Ob dieses Vorhaben gelingen kann, verraten mehrere Gameplay-Videos, die im Zuge der heuten Preview-Drops veröffentlicht wurden. Anschauen könnt ihr euch die Clips unterhalb dieser Zeilen.

Locations, Fähigkeiten und Kämpfe

Nach dem Start der Videos könnt ihr auf eine vielerorts dicht gefüllte Spielwelt blicken, die mit reichlich Details zu beeindrucken weiß. Ebenfalls werden einige der besonderen Fähigkeiten der Hautfigur vorgestellt, darunter die Fähigkeit, größere Distanzen zu überbrücken oder beim Lauf mächtig auf die Tube zu drücken.

Ebenfalls wird in den Videos zu „Forspoken“ ein Blick auf die Map und und die magischen Fähigkeiten gewährt. Letztere könnt ihr in einem Fähigkeitenbaum weiter verbessern und erweitern. Weitere Einträge im gezeigten Menü widmen sich dem Equipment und den Ressourcen. Und natürlich kommen in den Videos die Kämpfe nicht zu kurz.

„Forspoken“ wird im Mai des kommenden Jahres auf den Markt gebracht und wird danach mindestens zwei Jahre konsolenexklusiv auf der PS5 verweilen. Ebenfalls kann der Titel auf dem PC in Angriff genommen werden. Aber erwartet dabei keinen Vorteil hinsichtlich des zu zahlenden Preises.

In „Forspoken“ werdet ihr in die Rolle von Frey Holland versetzt und durchquert die mysteriösen Lande von Athia, die von dem bevorstehenden Verderben namens „Break“ heimgesucht werden. Es ist ein verheerendes Miasma, das alles korrumpiert, das es berührt. Doch Frey konnte auf mysteriöse Art und Weise dem Miasma widerstehen und bietet den letzten verbliebenen Bewohnern des Landes einen Hoffnungsschimmer.

Weitere Artikel zu Forspoken:

Mehr zu „Forspoken“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit. Zunächst solltet ihr euch nicht die folgenden Videos entgehen lassen:

Weitere Meldungen zu Forspoken.