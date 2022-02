Forspoken: ESRB nimmt Alterseinstufung vor – Ingame-Käufe bestätigt

"Forspoken" wird euch in eine magische Welt eintauchen lassen.

Das Entertainment Software Rating Board führte kürzlich die Alterseinstufung für das Fantasy-Rollenspiel „Forspoken“ durch. Dabei haben wir erfahren, dass der kommende Titel von Square Enix Ingame-Käufe unterstützen wird.

In der Zusammenfassung der Altersfreigabe ist von einer Frau (Frey) die Rede, die in eine Fantasiewelt teleportiert wird. In ihrer Rolle muss der Spieler versuchen, einen Weg zurück nach Hause zu ebnen. Dafür muss er die Umgebung erkunden, mit Charakteren interagieren und fantastische Kreaturen bekämpfen. Für Letzteres werden ein „magisches Gewand“ und andere Angriffe verwendet. Während eines Kampfes entstehen bunte Effekte, verwackelte Bilder und Schmerzensschreie.

Auch in den Zwischensequenzen sieht man Gewalt , wofür folgende Beispiele genannt werden: Ein Charakter möchte vom Dach springen, Monster ermorden Zivilisten und eine Person wird mit einer Waffe bedroht. Auch vulgäre Ausdrücke sind im Spiel mehrfach zu hören. Somit hat sich die ESRB für die Alterseinstufung „Mature 17+“ entschieden.

3 Grafikmodi enthalten

Als PS5-Titel unterstützt „Forspoken“ selbstverständlich die Funktionen des DualSense-Controllers. Bei der grafischen Darstellung können die Spieler unter drei verschiedenen Modi auswählen: Wer flüssige 60 FPS bevorzugt, entscheidet sich für den Performance-Modus. Ist euch eine 4K-Auflösung wichtiger, greift ihr zum Leistungsmodus. Wem die Grafik hier immer noch nicht realistisch genug ist, bekommt einen Raytracing-Modus geboten. Vermutlich wird die Auflösung hier auf 1080p herabgesetzt.

Weitere Meldungen zu „Forspoken“:

„Forspoken“ wird voraussichtlich am 25. Mai dieses Jahres konsolenexklusiv für PS5 erscheinen. Genau zwei Jahre wird das Action-RPG ausschließlich für die Sony-Konsole verfügbar sein. Abgesehen davon werden auch die PC-Spieler in den Genuss kommen.

Weitere Meldungen zu Forspoken.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren