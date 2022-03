Elden Ring: Darum verschwinden in Schloss Sturmschleier Runen

In „Elden Ring“ geht Seltsames vor sich. Spieler berichten davon, dass ihnen in dem Gebiet Schloss Sturmschleier Runen abhandenkommen.

Die offene Spielwelt von FromSoftwares „Elden Ring“ hat so manche Rätsel und Geheimnisse zu bieten. So gibt es etwa ein Gebiet, in denen Spieler davon berichten, dass sie ihre hart erarbeiteten Runen verlieren. Wie man schnell an Runen kommt, gibt es in diesem Guide zu lesen.

Dies ist nicht etwa ein Fehler im Spiel, sondern hat seinen Grund. Wer dieses Rätsel lieber selbst lösen will, sollte nun nicht weiterlesen. Spoilergefahr!

Die verschwundenen Runen von Schloss Sturmschleier

Wer bei Schloss Sturmschleier ankommt, wird erst einmal vor einem verschlossenen Tor stehen. Doch bald schon grüßt Gatekeeper Gostoc, der vorschlägt, lieber einen Seitenweg zu nehmen, anstatt gleich den Weg durch das Haupttor zu gehen. Die Spieler können sich entscheiden, ob sie den schweren und gefährlichen Weg durch das Haupttor gehen wollen oder Gostocs Vorschlag mit dem Seiteneingang beherzigen. Verweigert man sich dem Vorschlag, wird Gostoc es verstehen und respektvoll das Tor öffnen.

Der Seiteneingang ist definitiv der sicherste Weg. Doch Spielern, die diesen Geheimpfad nehmen, fällt schnell auf, dass sie nach einem Tod weniger Runen wieder aufsammeln können, als sie verloren haben. Jemand folgt den Spielern und klaut einfach die Runen, die bei einer Niederlage fallengelassen werden. Während man das Schloss erkundet, wird man zudem hin und wieder in Räumen mit furchterregenden Gegnern eingesperrt, während man ein leises Kichern vernehmen kann.

Der Übeltäter ist natürlich Gostoc, der einem durch das Gebiet folgt und sich die Runen schnappt. Tötet man diesen hinterhältigen Gesellen, bekommt man auch alle Runen wieder, der er einem geklaut hat. Entscheidet man sich gleich am Anfang, Gostoc den Garaus zu machen, muss man sich weder mit seinen Schurkereien noch mit geklauten Runen auseinandersetzen. Auch das Gostoc ein Händler ist, scheint kein Problem zu sein. Bringt man das besondere Item, das der Räuber bei seinem Tod fallen lässt, zu den Zwillingsjungfernhüllen der Tafelrundfeste, kann man alle Gegenstände kaufen, die Gostoc zu Lebzeiten verkauft hätte.

