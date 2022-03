Gran Turismo 7: Design-Wettbewerb gestartet – Präsentiert eure Lackierung

Mit einem frisch gestarteten Design-Wettbewerb richtet sich "Gran Turismo 7" in diesen Tagen an die kreativen Zeitgenossen unter euch. Die im Spiel designte Fahrzeuglackierung der Wettbewerbssieger wird zwei Wochen lang in Gran Turismo 7 präsentiert. Es wartet allerdings noch eine weitere Belohnungen auf die Sieger.

Um den Launch von „Gran Turismo 7“ in der vergangenen Woche entsprechend zu feiern, kündigten Sony Interactive Entertainment und die verantwortlichen Entwickler von Polyphony Digital auf dem offiziellen PlayStation Blog einen Design-Wettbewerb an.

Hier werden die Spieler und Spielerinnen dazu aufgerufen, eine eigene Lackierung zu erstellen, bei der sie sich von einem Künstler inspirieren lassen, und diese anschließend mittels der Scapes-Funktion oder als Rennfoto abzulichten. „Postet eure Lackierung auf Instagram und/oder Twitter, taggt dabei den Künstler oder Schöpfer, für den ihr die Lackierung entworfen habt (Bring Me The Horizon, Davido, T-Pain, Grefg oder Unspeakable), und vergesst das Hashtag #GT7DesignCompetition nicht“, heißt es zum Einreichen der Bilder weiter.

Die Sieger des Design-Wettbewerbs dürfen sich über gleich zwei besondere Belohnungen freuen.

Eure Lackierung im Mittelpunkt

Zum einen werden die Lackierungen der Sieger über einen Zeitraum von zwei Wochen der „Gran Turismo 7“-Community präsentiert. Darüber hinaus erhalten Sieger die Möglichkeit, in „Gran Turismo 7“ ein Rennen gegen die Künstler Bring Me The Horizon, Davido, T-Pain, Unspeakable oder Grefg zu bestreiten. Der Wettbewerb läuft bis zum 23. März 2022.

Jeder Künstler oder Schöpfer wird die für ihn im Spiel erstellten Lackierungsdesigns bewerten und anschließend den Nutzer oder die Nutzerin mit dem besten Design auswählten, um einen Rennen gegen den Sieger zu bestreiten. „Haltet euch über den Wettbewerb auf dem Laufenden und seht euch die Ankündigungen dieser Woche an, indem ihr den mitwirkenden Künstlern und Schöpfern in den sozialen Medien folgt“, so Sony Interactive Entertainment weiter.

Um euch den Einstieg in den Design-Wettbewerb ein wenig zu erleichtern, wurden auf dem offiziellen PlayStation Blogs wertvolle Tipps für den Start zur Verfügung gestellt. Diese und alle weiteren Details zum neuen Design-Wettbewerb findet hier hier.

