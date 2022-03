Cyberpunk 2077: PS5-Trial noch bis Dienstag testen

Mit „Cyberpunk 2077“ erlebte CD Projekt Ende 2020 ein PR-Desaster. Während das Unternehmen trotz des katastrophalen Zustands auf Konsolen ordentlich Gewinne einfahren konnte, dürfte das Vertrauen vieler Spieler vorerst dahin sein.

Allerdings ist CD Projekt bestrebt, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Nach dem Launch von „Cyberpunk 2077“ wurde das Rollenspiel kontinuierlich verbessert. Und im letzten Monat erschien nach langer Wartezeit die New-Gen-Fassung, die sich die zusätzliche Leistung der neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S zunutze macht.

Damit die Spieler die Katze nicht noch einmal im Sack kaufen müssen, wurde zugleich eine Trial zur Verfügung gestellt. Diese, so erinnert CD Projekt noch einmal, wird allerdings nicht dauerhaft in den Stores verweilen. Nur noch bis zum 15. März 2022 habt ihr die Möglichkeit, darauf zuzugreifen.

Die Erinnerung erfolgte via Twitter: „Noch keine Pläne für das Wochenende? Wie wäre es, wenn du etwas Zeit in Night City verbringen würdest? Die kostenlose Testversion von Cyberpunk 2077 ist noch bis zum 15. März um 17 Uhr MEZ für alle Next-Gen-Plattformen verfügbar. Lade sie jetzt herunter und spiele bis zu 5 Stunden lang“, so CD Projekt.

