Hogwarts Legacy: Ein kurzer Gameplay-Clip im Vorfeld der ausführlichen Präsentation

Nachdem wir erst vor wenigen Tagen mit einer neuen „State of Play“-Ausgabe bedacht wurden, die sich vor allem um die Titel der japanischen Studios drehte, steht die nächste „State of Play“ bereits in den Startlöchern.

Diese findet am morgigen Donnerstag, den 17. März 2022 um 22 Uhr unserer Zeit statt und wird das kommende Fantasy-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ in den Mittelpunkt rücken. Wie versprochen wurde, werden wir morgen nicht nur mit frischen Details zu „Hogwarts Legacy“ bedacht. Darüber hinaus werden uns nicht weniger als 14 Minuten frischer Spielszenen versprochen. Zur Einstimmung auf die Präsentation steht schon jetzt ein erster kurzer Gameplay-Clip bereit.

Geht es nach dem als verlässliche Quelle geltenden Insider „AccountNGT“, dann wird sich die Präsentation unter anderem um die Zaubersprüche und die magischen Fähigkeiten des Charakters drehen. „Hogwarts Legacy“ wird 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und sich laut offiziellen Angaben als ein Open-World-Abenteuer verstehen, das euch einen ganz neuen Blick auf die Welt von Hogwarts ermöglicht.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Im neunzehnten Jahrhundert angesiedelt, bietet euch „Hogwarts Legacy“ die Möglichkeit, einen eigenen Magier beziehungsweise eine eigene Magierin zu erstellen und mit eurem angehenden Helden ein ganz neues Abenteuer im zugrunde liegenden Universum zu erleben. Mit euren Entscheidungen nehmt ihr im Laufe eures Abenteuers Einfluss auf das weitere Schicksal eures Zauberers.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnte der Release von „Hogwarts Legacy“ im September 2022 erfolgen.

Two more days! We can’t wait to finally show you the magic we’ve been creating in @HogwartsLegacy.

Thursday, March 17 @PlayStation #StateofPlay pic.twitter.com/uTJkXD1UfK

— WB Games Avalanche (@AvalancheWb) March 15, 2022