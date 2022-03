Uncharted Fortune Hunter: Mobile-App wurde eingestellt

Zum Launch von „Uncharted 4“, der im Jahr 2016 erfolgte, brachte Sony eine begleitende Mobile-App in den Umlauf. In „Uncharted: Fortune Hunter“ mussten die Spieler 200 Rätselkammern überleben, wobei sie in der Rolle von Nathan Drake mit Sully zusammenarbeiten konnten.

Die im Juni 2016 veröffentlichte Mobile-App kam allein im Play Store auf mehr als eine Million Downloads. Weitere werden allerdings nicht mehr hinzukommen. Denn wie Naughty Dog mitteilt, wurde der Vertrieb von „Uncharted: Fortune Hunter“ eingestellt. Entsprechend ist auf sämtlichen Plattformen kein Download mehr möglich.

Keine Käufe und Onlinefunktionen mehr

Während aktive Installationen weiterhin genutzt werden können, werden Bestandskunden nicht mehr in der Lage sein, innerhalb der App Käufe zu tätigen. Auch sämtliche Onlinefunktionen wurden abgeschaltet. Falls ihr „Uncharted: Fortune Hunter“ auf eurem Mobile-Gerät installiert habt, könnt ihr es weiterhin offline nutzen.

Die Erklärung von Naughty Dog lautet wie folgt: „Uncharted: Fortune Hunter wird nicht weitergeführt. Ab heute wurden die In-Game-Käufe von Schatzkarten und Beuteln mit Kugeln deaktiviert und das Spiel kann nicht mehr aus dem Apple App- oder Google Play-Store heruntergeladen werden. Ihr könnt das Spiel jedoch weiterhin im Offline-Modus spielen, bis es von euren Gerät entfernt wird.“

An important notice for UNCHARTED: Fortune Hunter players: pic.twitter.com/rHMLvv7X2L — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2022

Gründe für die Einstellung er App nannte Naughty Dog nicht. Allerdings scheint es neben der vermutlich zurückgegangenen Nutzung auch Kompatibilitätsprobleme gegeben zu haben. Darauf deuten aktuelle Bewertungen bei Google Play hin. „Lässt sich nicht installieren. Seit Android 12 4.0 immer öfter bei vielen Games. Schade“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer.

Zuvor waren die Bewertungen großteils positiv, wenn auch oft mit Verbesserungsvorschlägen. So schrieb ein Nutzer im Jahr 2019: „Super Rätselspiel. Schade, dass man andere Charaktere wie Elena, Nadine, Rafe und Sam aus Uncharted 4 nicht integriert hat.“

Wie es um die „Uncharted“-Serie steht, ist weiterhin offen. Mehrere Jahre nach dem Launch des vierten großen Teils dürstet es viele Spieler nach einem Nachfolger. Wie es weitergehen könnte, lässt das Ende von „Uncharted 4“ möglicherweise erahnen. Doch konkrete Pläne wurden bisher nicht kommuniziert. Aufgrund der jüngsten Filmerfolge könnten die Dinge allerdings Fahrt aufnehmen.

