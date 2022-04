Ghost Recon: Neuer Ableger offenbar schon seit einem Jahr in Arbeit

In dieser Woche räumte Ubisoft ein, dass die „Ghost Recon: Breakpoint“-Community nicht mit weiteren Inhalten rechnen sollte, da die Content-Unterstützung des Multiplayer-Shooters eingestellt wurde.

Ergänzend dazu berichten die englischsprachigen Kollegen von Kotaku, dass hinter den Kulissen bereits vor einer Weile mit den Arbeiten an einem neuen „Ghost Recon“-Abenteuer begonnen wurde. Wie es heißt, soll sich der Titel bereits seit mehr als einem Jahr in Entwicklung befinden und aktuell unter dem Codenamen „Over“ entstehen. Unter diesem Namen tauchte der Titel bereits in einem Leak von Nvidia auf.

Mit der Veröffentlichung des neuen „Ghost Recons“ sei frühestens im Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) zu rechnen. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bisher jedoch nicht.

Das Aus der weiteren Content-Unterstützung von „Ghost Recon: Breakpoint“ nahmen die Entwickler von Ubisoft zum Anlass, um sich “ für eure anhaltende Unterstützung und eure Liebe für die Serie“ zu bedanken. Gleichzeitig wurde versprochen, dass das Feeddack der Spieler und Spielerinnen zu „Breakpoint“ dabei helfen wird, mögliche Design-Fehler zukünftig zu vermeiden und einen höheren Qualitätsstandard anzustreben.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Ghost Recon: Breakpoint“ wurde im Oktober 2019 für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox Series One veröffentlicht und enttäuschte zum Launch sowohl technisch als auch spielerisch. Ein Metacritic-Wert von gerade einmal 56 Punkten (PS4-Version) und ein Nutzerrating von 3.0 sprachen Bände.

Da bleibt für die Fans der langlebigen Reihe zu hoffen, dass es sich bei „Breakpoint“ um den letzten Ausrutscher dieser Art handelte.

Hey Ghosts, we have an important message we would like to share with you all 👇 pic.twitter.com/kYeyVWVtgi

— Ghost Recon (@GhostRecon) April 5, 2022