Ghost Recon Frontline: Entwicklung neu gestartet?

Im vergangenen Jahr kündigte Ubisoft mit "Ghost Recon Frontline" einen neuen Free2Play-Titel für die Konsolen und den PC an. Unbestätigten Berichten zufolge fiel das Feedback nach einem internen Gameplay-Test sehr negativ aus, was wiederum zu einem Neustart der Entwicklung führte.

Im Oktober des vergangenen Jahres kündigte Ubisoft die laufenden Arbeiten am Multiplayer-Shooter „Ghost Recon Frontline“ an, der in Form eines Free2Play-Titels auf dem Markt platziert werden sollte.

Nachdem das Feedback der Community auf die offizielle Enthüllung von „Ghost Recon Frontline“ eher bescheiden ausfiel, sollen auch die Reaktionen auf einen internen Gameplay-Test recht negativ ausgefallen sein. Dies berichten die englischsprachigen Kollegen von Kotaku und führen aus, dass Ubisoft aus dem internen Feedback entsprechende Lehren gezogen haben und die Entwicklung von „Ghost Recon Frontline“ neu gestartet haben soll.

Folgerichtig sollten wir erst in ein paar Jahren mit dem Multiplayer-Shooter rechnen, da der Release aufgrund des Reboots auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

In wie weit die Angaben von Kotaku den Tatsachen entsprechen, wird die Zeit zeigen müssen. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Ubisoft steht nämlich noch aus. Wie vor ein paar Stunden zudem berichtet wurde, soll hinter den Kulissen bereits seit mehr als einem Jahr am nächsten klassischen Ableger der „Ghost Recon“-Reihe gearbeitet werden, der unter dem Codenamen „Over“ entsteht.

Weitere Meldungen zum Thema:

Den unbestätigten Berichten zufolge ist hier aber frühestens im Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) mit dem Release zu rechnen. Die entsprechenden Entwicklungs-Ressourcen dürften zumindest frei geworden sein, da sich Ubisoft dazu entschloss, die weitere Content-Unterstützung von „Ghost Recon: Breakpoint“ einzustellen.

Quelle: Kotaku

