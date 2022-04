Capcom Arcade 2nd Stadium: Neue Sammlung für Konsolen und PC

Anfang April 2022 enthüllte das koreanische Rating Board die Existenz von „Capcom Arcade 2nd Stadium“, einer neuen Sammlung von Capcom-Arcade-Klassikern, die heute offiziell angekündigt wurde.

Die beiläufige Bestätigung erfolgte zunächst auf der, wo „Capcom Arcade 2nd Stadium“ als Bonus für den Kauf der Sammlung erwähnt wird.

Am Abend folgte auf Twitter die formelle Ankündigung. Demnach wird „Capcom Arcade 2nd Stadium“ für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (Steam) veröffentlicht. Einen Termin nannte Capcom zunächst nicht. Doch eine vorherige Auflistung im Microsoft Store-Backend lieferte einen Hinweis auf den 22. Juli 2022.

„Capcom Arcade 2nd Stadium“ wird 32 klassische Capcom-Arcade-Spiele enthalten. „SonSon“ ist als kostenloser Download mit dabei. Und Vorbestellungen beziehungsweise frühe Käufe der „Capcom Fighting Collection“ werden „Three Wonders“ als Bonus freischalten, wie der folgende Tweet verrät:

Capcom Arcade 2nd Stadium is bringing another 32 arcade classics to Switch, PS4, XB1, and PC!

SonSon will be a free download with this collection, and pre-orders / early purchases of Capcom Fighting Collection will also get Three Wonders as a bonus at launch.

More info soon! pic.twitter.com/mbvrpwr7LB

— Capcom USA (@CapcomUSA_) April 11, 2022