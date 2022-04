Dead Island 2: Präsentation im Sommer & Release kurze Zeit später?

In der Vergangenheit machte der Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ vor allem mit seinen diversen Verschiebungen und den Entwicklerwechseln von sich reden.

Nachdem sich der Nachfolger zwischenzeitlich also ziemlich rar machte, verdichteten sich zuletzt die Hinweise, dass der Release von „Dead Island 2“ im Laufe dieses Geschäftsjahres (1. April 2022 – 31. März 2023) erfolgen könnte. Dies deuteten kürzlich zumindest die Verantwortlichen der Embracer Group an. Für neue Spekulationen in diese Richtung sorgt aktuell Colin Moriarty, der Host des „Sacred Symbols“-Podcasts, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass die offizielle Enthüllung beziehungsweise Präsentation von „Dead Island 2“ im Laufe des Sommers erfolgt.

Der Release des Horror-Action-Titels könnte wenige Monate später über die Bühne gehen. Vor September oder Oktober 2022 sollten wir laut Colin Moriarty jedoch nicht mit dem Release von „Dead Island 2“ rechnen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Dies möchte Moriarty von nicht näher genannten Quellen erfahren haben, die mit der Sachlage vertraut sind. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Deep Silver lässt derzeit aber noch auf sich warten. Daher bleibt abzuwarten, wann im Endeffekt mit der Präsentation oder gar dem Release von „Dead Island 2“ zu rechnen ist. Das letzte offizielle Lebenszeichen des Nachfolgers stammt aus dem Februar dieses Jahres, als Deep Silver darauf hinwies, dass sich der Titel in der „aktiven Entwicklung befindet“.

Nach gleich zwei Entwicklerwechseln entsteht „Dead Island 2“ mittlerweile bei den „Homefront: The Revolution“-Machern der Dambuster Studios. Unbestätigten Berichten zufolge sollen sich die Verantwortlichen hinter dem Projekt dazu entschlossen haben, die Umsetzungen für die Xbox One beziehungsweise die PlayStation 4 zu streichen und sich nur noch auf die Hardware der aktuellen Generation zu konzentrieren.

Ob diese Berichte den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise im Sommer.

