Dead Island 2: Befindet sich laut Publisher in der „aktiven Entwicklung“

Es scheint, dass "Dead Island 2" tatsächlich irgendwann auf den Markt gebracht wird. Laut Deep Silver befindet sich der Titel in der aktiven Entwicklung. Gerüchten zufolge könnte der Publisher ein Debüt in diesem Jahr anstreben.

Nach vorangegangenen Gerüchten hat der Publisher Deep Silver gegenüber Gamesradar bestätigt, dass sich „Dead Island 2“ momentan „in der aktiven Entwicklung“ befindet, was bedeuten könnte, dass der zuvor von Tom Henderson genannte Release-Zeitraum durchaus realistisch ist. Vor einigen Tagen berichtete der Insider und Leaker, dass der Launch von „Dead Island 2“ in diesem Jahr erfolgen soll.

Diesen Zeitraum wollte Deep Silver zwar nicht bestätigen. Aber immerhin räumte der Publisher die laufende Entwicklung ein. „Wir haben bestätigt, dass sich das Spiel in aktiver Entwicklung befindet und werden weitere Details bekanntgeben, sobald wir bereit sind“, so der Publisher gegenüber Gamesradar.

Ankündigung liegt viele Jahre zurück

Fans des ersten Teils warten seit fast einem Jahrzehnt auf das Sequel. Schon 2014 war erstes Gameplay-Material zu sehen, das mittlerweile überholt sein dürfte. Es folgten etliche Meldungen zu neuen Features und Verbesserungen, bevor 2015 bestätigt wurde, dass es zu einer Verschiebung in das Jahr 2016 kam. „Für Dead Island 2 hatten wir immer EIN großes Ziel vor Augen: Ein Spiel zu kreieren, das Dead Island auf das nächste Level bringt“, hieß es damals.

Doch auch 2016 erschien „Dead Island 2“ nicht. Einige Monate vor dem damals geplanten Release-Zeitraum gab Deep Silver die Trennung vom Entwicklerteam Yager bekannt, das bis zu diesem Zeitpunkt am neuen Spiel Hand anlegte. Das Studio schlitterte daraufhin in die Insolvenz. Techland, der Entwickler des ersten Teils, zeigte im Anschluss Interesse an der Weiterentwicklung. Doch der Zuschlag ging 2016 an Sumo Digital.

In den darauffolgenden Jahren folgten mehrfach Lebenszeichen. Neue Mitarbeiter wurden gesucht und Mitte 2017 zeigte sich Deep Silver von der Entwicklung begeistert. Es half nichts: 2019 erfolgte die Bestätigung des nächsten Entwicklerwechsels. Die Dambuster Studios wurden mit der Entwicklung von „Dead Island 2“ beauftragt. 2019 kam dann das Gerücht auf, dass es sich beim Sequel um einen Launch-Titel für PS5 und Xbox Series X/S handelt. Doch auch hier mussten die Hoffnungen später begraben werden.

Nachdem ebenfalls gemunkelt wurde, dass die Last-Gen-Versionen gestrichen wurden, meldete sich in dieser Woche der anfangs erwähnte Tom Henderson zu Wort. Laut seiner Aussage befindet sich „Dead Island 2“ in einem guten Zustand und ein Gameplay-Trailer könnte schon bald gezeigt werden. Zudem glaubt er, dass die Veröffentlichung des Titels für dieses Jahr geplant sei – „voraussichtlich irgendwo im vierten Quartal 2022“.

Related Posts

Mit einer solchen Zeitspanne seit dem ersten Spiel und unter Berücksichtigung der vielen anderen Zombie-Titel, die seither veröffentlicht wurden, stellt sich die Frage, ob sich die Spieler für „Dead Island“ derart interessieren werden, wie sie es vielleicht früher getan haben. Der eine oder andere Fan dürfte auch mit dem kürzlich veröffentlichten „Dying Light 2“, das vom „Dead Island“-Entwickler Techland produziert wurde, zufrieden sein.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren