Call of Duty Black Ops Cold War: Klassische Multiplayer-Karte „Jungle“ kehrt zurück

Call of Duty Black Ops Cold War:

Der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War" wird in den nächsten Wochen weitere Inhalte erhalten. Neben einer klassischen Multiplayer-Karte werden auch neue Waffen und mehr geboten.

Während sich „Call of Duty: Vanguard“ und „Call of Duty: Warzone“ auf den Start der dritten Season vorbereiten, erhält auch Treyarchs „Call of Duty: Black Ops Cold War“ weitere Inhalte.

Ein weiterer Klassiker kehrt zurück

Wie die Entwickler in einem aktuellen Blogeintrag mitgeteilt haben, können sich die Spieler auf eine neue Multiplayer-Karte, zwei weitere Waffen, Updates für den Zombies-Modus und weitere Inhalte freuen. Nachdem im vergangenen Monat die klassische Karte „WMD“ und das Vargo 52-Sturmgewehr ins Spiel kamen, wird dieses Mal „Jungle“ seine Rückkehr feiern. Die Karte war erstmals in „Call of Duty: Black Ops“ aus dem Jahre 2010 enthalten und wurde über die Jahre immer wieder neu aufgelegt.

Des Weiteren sollen eine neue Distanzwaffe sowie eine Nahkampfwaffe hinzugefügt werden. Neue Skins für die Operatoren, Waffenbaupläne, Finishing Moves und kosmetische Gegenstände sollen auch im Ingame-Store erhältlich sein. „Outbreak“ und „Onslaught“ werden einige Anpassungen erhalten, wobei auch ein neues Geheimnis für Spieler hinzugefügt werden soll, die bisher alle Zombiemissionen abgeschlossen haben.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Allerdings haben die Entwickler noch keine konkreten Termine für die neuen Inhalte verraten. Während „Jungle“ und die Distanzwaffe in den nächsten Wochen veröffentlicht werden sollen, soll die Nahkampfwaffe in nicht allzu ferner Zukunft verfügbar sein. Die Zombieanpassungen werden wiederum mit der neuen Season der aktuellen Spiele am 27. April 2022 erscheinen.

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren