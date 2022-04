The Quarry: Entwickler sprechen über die Einflüsse von Until Dawn

In einem aktuellen Video sprachen die Entwickler von Supermassive Games noch einmal über die Arbeiten an ihrem neuen Projekt "The Quarry". Dieses Mal geht es vor allem um die Einflüsse des Horror-Titels "Until Dawn".

Vor ein paar Wochen kündigten die britischen Entwickler von Supermassive Games ihr neuestes Projekt an. Dieses trägt den Namen „The Quarry“ und wird in Zusammenarbeit mit dem Publisher 2K Games veröffentlicht.

Kurz vor dem langen Osterwochenende stellte das Studio in Zusammenarbeit mit IGN ein neues Video zu „The Quarry“ bereit, in dem noch einmal auf die Arbeiten an dem Horror-Titel eingegangen wird. Zu Wort kommt dieses Mal der für „The Quarry“ verantwortliche Game-Director Will Byles, der unter anderem über die Einflüsse von „Until Dawn“ aus dem Jahr 2015 spricht – darunter die Entscheidungsmöglichkeiten oder die cineastische Präsentation des Horror-Abenteuers.

Entwickler setzen auf eine filmreife Erfahrung

Noch mehr als seinerzeit bei „Until Dawn“ setzen die Entwickler von Supermassive Games bei den Arbeiten an „The Quarry“ auf eine filmreife Erfahrung. Wer möchte, kann sogar auf einen virtuellen Regiestuhl klettern, verschiedene Parameter einstellen und das Horror-Abenteuer in Form eines Films erleben. Gleichzeitig kann „The Quarry“ natürlich auch ganz klassisch gespielt werden.

In „The Quarry“ finden sich die Spieler und Spielerinnen in einem in einem Sommercamp wieder, in dem die Bewohner eigentlich eine schöne Zeit haben möchten. Spätestens als blutverschmierte Einheimische und eine dunkle Macht auf den Plan treten, wird jedoch schnell deutlich, dass ein gnadenloser Kampf um das Überleben bevorsteht.

„The Quarry“ wird im Juni unter anderem für die PlayStation-Plattformen veröffentlicht.

