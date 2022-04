F1 2022: Der diesjährige Ableger wird morgen offiziell vorgestellt

Zu den offenen Geheimnissen der vergangenen Monaten gehörte die Tatsache, dass die Entwickler von Codemasters derzeit unter anderem am Rennspiel „F1 2022“ arbeiten.

Nachdem uns in den vergangenen Wochen verschiedene unbestätigte Gerüchte um die gebotenen Inhalte und Features erreichten, dürfen wir uns morgen endlich über offizielle Details freuen. Wie Electronic Arts und Codemasters über die offizielle Website bestätigten, wird „F1 2022“ am morgigen Donnerstag, den 21. April 2022 angekündigt beziehungsweise vorgestellt.

Die Enthüllung des diesjährigen Ablegers wird ab 17 Uhr unserer Zeit über die Bühne gehen. Dann erfahren wir auch, welche der letzten Gerüchte zu „F1 2022“ den Tatsachen entsprechen.

Mit Supercars, VR und Crossplay?

Für die Gerüchte zu „F1 2022“ war wieder einmal der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson verantwortlich, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass der diesjährige Ableger mit einer Unterstützung des Crossplay-Features versehen wird. Laut Henderson soll dieses Feature, das Rennduelle gegen Spieler auf anderen Plattformen ermöglicht, jedoch erst nach dem Release des Rennspiels nachgereicht werden.

Weitere Meldungen zu F1 2022:

Zu den weiteren neuen Features werden demnach Supercars gehören, die ihr in der Einzelspieler-Kampagne oder in den Zeitrennen fahren könnt. Wie Henderson kürzlich berichtete, sollten die Supercars ursprünglich eine wichtigere Rolle spielen und auch im Multiplayer zur Verfügung stehen. Auf Wusch des Formel 1-Managments sollen sich die Entwickler von Codemasters jedoch dazu entschieden haben, die Rolle der Supercars zu reduzieren. Zudem möchte der Insider von einer möglichen VR-Unterstützung auf nicht näher genannten Plattformen erfahren haben. Was an seinen Informationen dran ist, erfahren wir morgen Nachmittag.

„F1 2022“ befindet sich aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird im Laufe des Jahres erscheinen.

Quelle: Electronic Arts

Weitere Meldungen zu F1 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren