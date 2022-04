Ubisoft: Vollwertige Nachfolger zu Assassin’s Creed & Far Cry später als ursprünglich geplant?

Ein aktueller Bericht aus dem Hause Kotaku beschäftigt sich mit verschiedenen Projekten, die sich aktuell beim französischen Publisher Ubisoft in Arbeit befinden. Wie es hier heißt, werden sich vor allem die Fans von "Assassin's Creed" und "Far Cry" noch eine ganze Weile in Geduld üben müssen, ehe sie mit vollwertigen Nachfolgern bedacht werden.

Müssen wir noch lange auf das nächste "Far Cry" warten?

In den vergangenen Tagen rückte Ubisoft ein weiteres Mal in den Mittelpunkt der internationalen Berichterstattung. Wie berichtet wurde, sollen derzeit gleich mehrere Unternehmen einen Kauf des französischen Publishers in Betracht ziehen.

Ergänzend dazu gingen die englischsprachigen Kollegen von Kotaku im Zuge eines aktuellen Berichts auf die Zukunft der kommerziell wichtigsten Ubisoft-Marken ein. Wie das Magazin unter Berufung auf drei mit der Sachlage vertraute Quellen berichtet, werden sich vor allem die Fans von „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Ghost Recon“ noch deutlich länger als geplant gedulden müssen, ehe sie mit vollwertigen Nachfolgern bedacht werden.

Damit stützt Kotaku einen entsprechenden Bericht von Bloomberg aus dem Februar dieses Jahres, in dem ebenfalls die Rede davon war, dass die neuen Ableger der beliebten Serien später erscheinen werden, als zunächst von Ubisoft geplant. Konkrete Releasezeiträume konnten die Quellen laut Kotaku beziehungsweise Bloomberg allerdings nicht nennen.

Das sagt der Publisher zu den Gerüchten

Ein Sprecher von Ubisoft wies auf Nachfrage darauf hin, dass das Unternehmen Spekulationen um kommende Titel und Releasezeiträume nicht kommentieren wird. Allerdings möchte man betonen, dass intern an zahlreichen spannenden Projekten gearbeitet wird, die auf absehbare Zeit das Licht der Welt erblicken werden. Ein Mangel an hochwertigen Spielen muss laut dem Sprecher also nicht befürchtet werden.

Zuletzt machten unter anderem Gerüchte um ein neues „Assassin’s Creed“ die Runde, das unter dem Namen „Rift“ entstehen soll. Diversen Insider-Quellen zufolge haben wir es hier allerdings nicht mit einem vollwertigen Nachfolger zu tun. Stattdessen dürfen sich die Fans den unbestätigten Berichten zufolge über ein kleineres Spin-off im Stil von „Assassin’s Creed: Rogue“ freuen, das wieder den Stealth-Aspekt in den Fokus rückt. Als Protagonist von „Rift“ wird offenbar Basim fungieren.

Ein neues „Ghost Recon“ soll sich laut Insider-Quellen ebenfalls in Entwicklung befinden und könnte frühestens im Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) erscheinen. Zudem erreichten uns zuletzt Meldungen, in denen die Rede davon war, dass die Arbeiten an „Ghost Recon: Frontline“ aufgrund des negativen Nutzer-Feedbacks neu gestartet wurden.

Und dann wäre da noch die „Far Cry“-Reihe. Da „Far Cry 6“ erst im vergangenen Oktober veröffentlicht wurde, ist mit der Ankündigung des nächsten Titels vorerst ohnehin nicht zu rechnen.

