Elden Ring: Update 1.04.1 entfernt Fehler in mehreren Bosskämpfen

Ein weiteres Update für „Elden Ring“ wurde kürzlich veröffentlicht. Viele Änderungen werden dieses Mal aber nicht vorgenommen. Update 1.04.1 dient vorwiegend dazu, ein paar Fehler in verschiedenen Bosskämpfen zu beseitigen.

Was genau sich im Spiel ändert, verraten euch die folgenden Patch-Notes:

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Effektdauer der verborgenen Träne von Cerulean nach unten korrigiert wurde.

Es wurde ein Fehler bei Malenia behoben, bei dem ihre HP im Online-Multiplayer nicht korrekt geheilt wurden.

Fehler behoben, der dazu führte, dass einige Bosse zu ungewollten Zeiten starben.

Fehler behoben, durch den der Endgegner „Elden Beast“ unter bestimmten Umständen nicht richtig funktionierte.

Ein paar Texte wurden korrigiert.

Das vorherige Update fiel deutlich umfangreicher aus. Über die genauen Änderungen könnt ihr euch im unterhalb verlinkten Artikel informieren. Unter anderem hat das Entwicklerteam die Zombiehunde abgeschwächt und die geheimen Wände gefixt.

Weitere Patches sollen in absehbarer Zeit erscheinen. Damit werden noch mehr Bugs ausgemerzt und die Spielerfahrung weiter verbessert.

„Elden Ring“ ist seit dem 25. Februar für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Sowohl in Europa als auch in den USA war das gelobte Soulslike-RPG die ersten zwei Monate das meistverkaufte Videospiel. Kein Wunder also, dass der Publisher bereits ein neues Franchise andeutete.

Quelle: Bandai Namco Entertainment

