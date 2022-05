Vampire The Masquerade – Swansong: Neuer Trailer rückt Emem in den Mittelpunkt

Vampire The Masquerade – Swansong:

Kurz vor dem Release von "Vampire: The Masquerade - Swansong" stellten die verantwortlichen Entwickler von Big Bad Wolf einen weiteren Trailer zur Ansicht bereit. Mit Emem wird euch erneut ein spielbarer Charakter des düsteren Abenteuers vorgestellt.

"Vampire: The Masquerade - Swansong" erscheint im Mai 2022.

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird das düstere Rollenspiel „Vampire: The Masquerade – Swansong“ in der kommenden Woche für die Konsolen und den PC erscheinen.

Um euch den Titel noch einmal schmackhaft zu machen und euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Vampire: The Masquerade – Swansong“ auf euch zukommt, wurde vor wenigen Tagen ein neuer Trailer bereit gestellt, der mit Galeb einen der spielbaren Charaktere vorstellte. Wer das besagte Video verpasst haben sollte, kann es sich hier anschauen.

Ab sofort steht der nächste Trailer bereit, der einen weiteren der drei spielbaren Helden in den Fokus rückt: Die Vampirdame Emma.

Der Clan der Rosen

Bei Emma handelt es sich laut Entwicklerangaben um ein Mitglied des Clans der Rosen. Des Weiteren wird Emma als ehemalige Jazz-Diva beschrieben, die über eine sehr extravagante und strahlende Persönlichkeit verfügt. Weitere Eindrücke und Details zu Emma vermittelt euch der frisch veröffentlichte Trailer, den wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben.

„Vampire: The Masquerade – Swansong“ wird ab dem 19. Mai 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Versprochen wird eine spannende Geschichte im Universum von „Vampire: The Masquerade“, auf die ihr mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss nehmen könnt.

