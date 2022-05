Gran Turismo 7: Update bringt neue Autos – Polyphony-Tweet liefert Hinweis

"Gran Turismo 7" erhält in der kommenden Woche ein neues Update, das unter anderem drei weitere Fahrzeuge in das Rennspiel bringt. Ein Bild mit Silhouetten liefert erste Hinweise.

Kazunori Yamauchi, der Schöpfer der „Gran Turismo“-Reihe, macht auf ein neues Update aufmerksam, das in der kommenden Woche für „Gran Turismo 7“ veröffentlicht wird. Einmal mehr werden damit neue Fahrzeuge aufgenommen.

Während Yamauchi auch diesmal darauf verzichtet, die neuen Fahrzeuge direkt beim Namen zu nennen, lassen die traditionellen Silhouetten erahnen, mit welchen Rennboliden ihr euch ab der kommenden Woche auf die Strecke begeben könnt.

Einen präzisen Freischaltzeitraum nannte Yamauchi nicht und verwies lediglich auf „nächste Woche“. Das Update 1.13 erschien an einem Montag, nachdem am Wochenende zuvor ebenfalls in einem Tweet die Silhouetten der neuen Fahrzeuge zu sehen waren.

Diese Autos werden kommende Woche eingeführt

Der eine oder andere Autokenner wird anhand der Silhouetten erkennen, um welche neuen Fahrzeuge für „Gran Turismo 7“ es sich handelt. Mit dabei ist der Toyota GR010 – der Einstieg des Autobauers in die neue Le Mans Hypercar-Kategorie. Der GR010 basiert auf dem TS050, der Le Mans dreimal in Folge gewinnen konnte.

Ein weiteres neue Fahrzeug ist der GoPro Rampage 1970 Camaro. Er gewann 2014 auf der Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show den Gran Turismo Award. Zu sehen ist das Fahrzeug auf dem Bild unten rechts.

Das letzte Auto in der unteren linken Ecke ist schwerer zu identifizieren. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Wagen mit Frontmotor, Heckantrieb und einem Dach im Targa-Stil. Der wahrscheinlichste Kandidat ist laut GT Planet eine Corvette der C3-Generation.

Mit dem neuen Update für „Gran Turismo 7“ werden voraussichtlich noch weitere Änderungen und Verbesserungen vorgenommen. Der entsprechende Changelog könnte schon morgen enthüllt werden.

Nach wie vor warten viele Spieler auf die Möglichkeit, in „Gran Turismo 7“ nicht verwendete Fahrzeuge verkaufen zu können. Und vielleicht sind weitere Herausforderungen dabei, wie die in diesem Jahr freigeschalteten einstündigen Langstreckenherausforderungen, die eine Menge Credits brachten. Darüber hinaus dürfte sich der eine oder andere Fan über einen Nachschub an Rennstrecken freuen.

„Gran Turismo 7“ kam am 4. März 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt. Während das Gameplay überzeugen konnte, beklagten sich viele Spieler über die zum Teil recht magere Ausschüttung an Credits, da viele der Fahrzeuge im Rennspiel äußerst kostspielig sind. Später gelobte Polyphony Digital Besserung und nahm erste Optimierungen vor. Für den mehr als 24 Stunden langen Serverausfall gab es gar eine Ingame-Entschädigung.

