Forspoken: Führt Final Fantasy XVI zu einer weiteren Verschiebung?

Nachdem die neue Rollenspiel-Marke „Forspoken“ zunächst für eine Veröffentlichung im Mai dieses Jahres vorgesehen war, räumte Square Enix kurz vor dem geplanten Release ein, dass das vielversprechende Projekt noch etwas mehr Zeit benötigt.

Im Rahmen der Verschiebung wurde „Forspoken“ für eine Veröffentlichung am 11. Oktober 2022 bestätigt. Geht es nach dem als verlässliche Quelle geltenden Insider Nick Baker, dann ist allerdings auch dieser Termin alles Andere als in Stein gemeißelt. Wie Baker in Erfahrung gebracht haben möchte, könnte Square Enix nämlich eine weitere Verschiebung von „Forspoken“ in Betracht ziehen, sofern es gelingen sollte, „Final Fantasy XVI“ noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.

Eine Entscheidung, die durchaus nachvollziehbar sein dürfte, da es sicherlich nur wenig Sinn macht, zwei Schwergewichte wie „Forspoken“ und „Final Fantasy XVI“ innerhalb weniger Monate zu veröffentlichen.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

Allerdings bleibt abzuwarten, in wie weit die Prognosen des Industrie-Insiders eintreffen. Zum einen bezog Square Enix noch nicht Stellung zu den aktuellen Gerüchten. Darüber hinaus ist unklar, ob es dem Team rund um Producer und Director Naoki Yoshida überhaupt gelingen wird, die Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ in diesem Jahr abzuschließen. Das letzte Status-Update zu „Final Fantasy XVI“ lieferten uns die verantwortlichen Entwickler Anfang dieses Monats.

In einem Livestream wies Naoki Yoshida zum einen darauf hin, dass die Arbeiten am neuesten Ableger der erfolgreichen Rollenspiel-Serie „so gut wie beendet“ sind. Darüber hinaus wurde der wartenden Community ein neuer Trailer zu „Final Fantasy XVI“ in Aussicht gestellt, der „bald erscheinen soll“. Einen konkreten Termin nannte Yoshida zwar nicht, aber wer weiß? Möglicherweise wird neben dem Trailer auch der finale Releasetermin von „Final Fantasy XVI“ veröffentlicht.

Somit könnten die von Nick Baker gestreuten Angaben doch noch relevant werden. Warten wir eine Stellungnahme seitens Square Enix ab.

