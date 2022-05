Square Enix: Nach 27 Jahren – Producer geht in den Ruhestand

Im April 1995 fing Shinji Hashimoto beim Entwicklerstudio SquareSoft an, das später mit Enix fusionierte. Jetzt, 27 Jahre später, setzt sich der Japaner zur Ruhe.

In seinem Abschiedsbeitrag auf Twitter schreibt er: „Vielen Dank für all die harte Arbeit, die ihr geleistet habt. Seit heute, dem 31. Mai, bin ich im Ruhestand. Vielen Dank an alle, die mir während meiner Amtszeit in allen Bereichen geholfen haben. Von nun an möchte ich Square Enix als sein größter Fan unterstützen. Vielen Dank.“

Dazu postete er ein Foto, das ihn vor dem Firmenlogo mit einem Chocobo-Plüschtier in der Hand zeigt.

Über die Jahre stieg der Entwickler zu den wichtigsten Mitarbeitern von Square Enix auf: Mehr als zehn Jahre war er als Brand Manager von „Final Fantasy“ tätig, leitete sechs Jahre lang die Business Division 3 und gehörte lange Zeit zum Vorstand.

Zudem ist Hashimoto einer der Mitbegründer der „Kingdom Hearts“-Reihe. Damals traf er rein zufällig auf einen Disney-Manager, der ihm sofort die Möglichkeit gab, seine Idee beim Medienunternehmen vorzustellen. Tatsächlich sind ernsthafte Verhandlungen zustandegekommen, und im Februar 2000 konnte dann die Entwicklung des Crossover-Titels gestartet werden. Hashimoto agierte dabei als Game Producer.

Um dem Producer noch einmal Tribut zu zollen, hat Charakter-Designer Toshiyuki Itahana ein Artwork von Hashimoto erstellt. Darauf zu sehen ist der 64-Jährige erneut mit einem Chocobo und einem Mogry. Beides sind kultige Kreaturen aus der „Final Fantasy“-Reihe, die der Japaner jahrzehntelang betreute.

